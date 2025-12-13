Dick Van Dyke cumplió 100 años y sentenció: "No son suficientes"

Además de celebrar su centenario, Van Dyke ha aprovechado para compartir parte de su sabiduría en su libro 100 Rules for Living to 100, donde ofrece consejos basados en su larga trayectoria artística y personal.

A pesar de su avanzada edad, el actor también sigue con ganas de actuar y ha mencionado que le gustaría interpretar al icónico personaje Ebenezer Scrooge, mostrando que su espíritu creativo permanece intacto.

Dick Van Dyke no solo celebra un siglo de vida, sino también una carrera que ha dejado una marca imborrable en el entretenimiento mundial, manteniendo su carácter optimista y sus ganas de seguir sumando momentos memorables.

Wanda Nara invitó a dos figuras de Telefe a pasar Año Nuevo en su casa de Uruguay: quiénes son

Wanda Nara ya tiene definido cómo cerrará el año y cómo dará la bienvenida al 2026, y lo hará con un gesto que sorprendió incluso a su entorno: decidió sumar a Evangelina Anderson y a la influencer Sofía “La Reini” Gonet a su selecto plan de celebración. La idea es reunirse en su imponente residencia de José Ignacio, Uruguay, donde compartirá las fiestas junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas.

El cierre de temporada toma un giro especial para la conductora, que en esta oportunidad eligió abrir las puertas de su círculo más cercano a dos figuras que ganaron un lugar destacado a lo largo del último año. Su elección, lejos de ser casual, responde al cariño que desarrolló hacia ambas, con quienes compartió proyectos y complicidad en el ámbito laboral y social de Telefe.

El epicentro del encuentro será la espectacular casa frente al mar que la empresaria considera su “casa soñada”. En ese escenario, la despedida del año combinará jornadas de playa, momentos de relax y brindis exclusivos organizados para recibir el 2026 con el sello de lujo y privacidad que caracteriza a la anfitriona.

La dinámica entre las tres se fue construyendo a lo largo del año, entre grabaciones, viajes y encuentros casuales que terminaron por unirlas más de lo previsto. Ese vínculo, que comenzó de manera profesional, terminó consolidándose en una relación de confianza que hoy se refleja en esta invitación tan personal.

Tanto Evangelina Anderson, con su trayectoria ya instalada en el mundo del espectáculo, como Sofía “La Reini” Gonet, una de las creadoras de contenido con mayor proyección, fueron elegidas para formar parte de un festejo reducido y exclusivo. Ambas se sumarán al círculo íntimo que acompañará a la empresaria en Uruguay, donde esperan vivir unos días de descanso y camaradería antes de empezar un nuevo año cargado de proyectos.