Murió Peter Greene, el icónico villano de "La Máscara"

El hallazgo del cuerpo se produjo después de que se solicitara una visita médica, tras detectarse que la música en el departamento de Greene sonó de manera ininterrumpida durante más de 24 horas. Gregg Edwards, quien había estado en contacto con el actor días atrás, lo recordó con profunda admiración: “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”. Además, señaló que Greene “también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”, mostrando así otra faceta de un hombre que, más allá de la pantalla, era muy distinto al personaje que lo hizo famoso.