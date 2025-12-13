Murió Peter Greene, el icónico villano de "La Máscara"
El actor, recordado por sus villanos en “Pulp Fiction” y “La Máscara”, fue hallado muerto en su departamento de Nueva York a los 60 años.
Peter Greene, el actor ampliamente recordado por dar vida a villanos y criminales en películas emblemáticas de los años noventa, murió a sus 60 años tras ser hallado sin vida este viernes en su departamento ubicado en el Lower East Side de Nueva York. La noticia del deceso, confirmada por su representante y gerente Gregg Edwards, se conoció primero a través del New York Daily News, aunque todavía no se precisaron detalles sobre las causas de la muerte.
El hallazgo del cuerpo se produjo después de que se solicitara una visita médica, tras detectarse que la música en el departamento de Greene sonó de manera ininterrumpida durante más de 24 horas. Gregg Edwards, quien había estado en contacto con el actor días atrás, lo recordó con profunda admiración: “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”. Además, señaló que Greene “también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”, mostrando así otra faceta de un hombre que, más allá de la pantalla, era muy distinto al personaje que lo hizo famoso.
La carrera de Greene se consolidó gracias a su talento para encarnar personajes oscuros y complejos. En 1994, alcanzó el estrellato de Hollywood con dos grandes interpretaciones: la de Zed, el guardia de seguridad violador, en la película multipremiada “Pulp Fiction” de Quentin Tarantino, y la de Dorian Tyrell, el principal rival del personaje de Jim Carrey en “La Máscara”. Ambos papeles lo fijaron en el imaginario colectivo como el arquetipo del villano cinematográfico de la época, consolidando su lugar en la historia del cine de los noventa.
Pero Greene no se limitó a los éxitos comerciales: en 1993 protagonizó “Clean, Shaven”, donde interpretó a un hombre con esquizofrenia acusado de asesinato, un papel que recibió elogios de la crítica por su exigencia física y psicológica. El New York Times destacó que Greene convirtió a su personaje en “alguien convincentemente angustiado y volátil”, elevando la narrativa de la película con su presencia magnética. Entre otros roles destacados, se recuerda también su papel como Redfoot en “The Usual Suspects”, donde encarnó a un intermediario clave que pone en marcha la compleja trama del asalto, dejando nuevamente su impronta como un villano memorable.
