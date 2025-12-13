Quién fue Héctor Alterio, el actor que participó en cuatro películas argentinas nominadas al Oscar

El fallecimiento de Héctor Alterio deja un vacío en el corazón del cine argentino, pero su legado vivirá a través de sus inolvidables interpretaciones.

Murió Héctor Alterio, figura fundamental del cine y el teatro argentino y español

La Academia del Cine de España confirmó este sábado el fallecimiento de Héctor Alterio, uno de los actores más emblemáticos de la Argentina, ocurrido en Madrid, ciudad en la que residía desde hace varios años. Alterio, cuya carrera abarcó teatro, cine y televisión, deja un legado difícil de igualar en la historia artística del país y también en Europa, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional.

La noticia fue replicada por el presidente de España, Pedro Sánchez, quien escribió en sus redes sociales: “Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos”.

Alterio nació en Buenos Aires en 1929 y debutó en 1948 con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Su formación en arte dramático lo llevó a fundar la compañía Nuevo Teatro durante la década del 60, con el objetivo de renovar la escena argentina en un período marcado por la experimentación cultural y el auge de nuevas propuestas teatrales. Su consagración en el cine llegó con Todo sol es amargo, estrenada en 1966, que le abrió las puertas a una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los intérpretes más destacados de su generación.

En 1975, Alterio debió exiliarse en España tras recibir amenazas de muerte por parte de la Triple A, en un contexto de violencia política que antecedió al golpe de Estado de 1976 y al inicio de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Ya en España, continuó su carrera con destacadas actuaciones y fue reconocido en 2004 con el Goya de Honor de la Academia de Cine, institución de la que también formaba parte.