Taylor Swift estrenó el documental "The End of an Era": de qué se trata
La famosa cantante estrenó el film donde revela anécdotas y varias perlas íntimas que ni los fanáticos conocen.
Taylor Swift acaba de estrenar un nuevo documental titulado The end of an era. Ya están disponibles en Disney+ dos de los seis episodios. En la nueva serie la artista enseña su lado más íntimo, y además muestra cómo prepara su gira multitudinaria ‘The Eras Tour’. El espectáculo contó con 149 conciertos entre marzo de 2023 y diciembre de 2024 a los que asistieron 10 millones de personas. Se convirtió en la gira que más recaudó en la historia, con más de 2.000 millones de dólares.
Este documental retrata el amor y pasión de Taylor, y viaja entre los incidentes de Vienna, la elección de los bailarines, la reconstrucción de su propia música y también la importancia de sus invitados especiales, que fueron Ed Sheeran y Florence.
En el primer capítulo, la artista rompió en llanto al recordar el ataque ocurrido en Southport, cerca de Liverpool, en Inglaterra, donde tres niñas de 6, 7 y 9 años fueron asesinadas durante una clase de baile inspirada en sus canciones.
“Fue un horrible ataque”, expresó la cantante entre lágrimas antes de reunirse con las familias de las víctimas y subir al escenario del estadio de Wembley, en Londres, en agosto de 2024. En ese mismo momento, intenta recomponerse: “Voy a reunirme con algunas de estas familias y dar un concierto”. Luego agregó, casi como un mantra: “Todo irá bien, porque cuando las vea, no voy a hacer esto (llorar). Lo juro por Dios, no voy a hacer esto”.
Tras ese encuentro, el documental muestra a Swift visiblemente afectada, contenida por su madre. Allí dejó una de las reflexiones más crudas del film: “A nivel mental, a menudo vivo en una realidad que no tiene nada de real”.
Sin embargo, explicó el peso de su rol artístico: “Pero mi trabajo consiste en gestionar todas estas emociones y luego recomponerme inmediatamente para subirme al escenario. Así es como tiene que ser”.
Esa misma noche, la artista brindó un show de tres horas y media, mientras cargaba con el impacto emocional del ataque, cuyo autor, Axel Rudakubana, fue condenado a 52 años de prisión. En el documental también recordó la cancelación de tres conciertos en Viena, tras detectarse planes para un atentado terrorista, y confesó un temor nuevo en su carrera: “Tener miedo de que les ocurra algo a mis fans es algo nuevo”.
El dinero que generó The Eras Tour
Más allá del impacto emocional, The Eras Tour también representó un hito económico sin precedentes. A lo largo de los años que duró la gira, Taylor Swift recaudó u$s 2.000 millones solo en venta de entradas, sin contar el merchandising. Durante una entrevista en The Late Show With Stephen Colbert, la artista explicó qué hizo con esa cifra monumental.
“Así es cómo me gasté mi dinero del Eras Tour. Mis fans son la razón por la que pude recuperar mi música”, afirmó al revelar que invirtió esos ingresos en recomprar su catálogo musical, una operación que concretó en mayo y que habría tenido un costo cercano a u$s 300 millones.
Sobre el acuerdo alcanzado con Shamrock Capital, la cantante recordó: “Para ellos fue un acuerdo comercial, pero sentí que ellos entendían lo que significaba para mí: mis recuerdos, mi sudor, mi escritura y mis décadas de sueños”. La decisión cerró una de las disputas más importantes de su carrera y le devolvió el control total sobre su obra.
