Taylor Swift estrenó el documental "The End of an Era": de qué se trata

Sin embargo, explicó el peso de su rol artístico: “Pero mi trabajo consiste en gestionar todas estas emociones y luego recomponerme inmediatamente para subirme al escenario. Así es como tiene que ser”.

Esa misma noche, la artista brindó un show de tres horas y media, mientras cargaba con el impacto emocional del ataque, cuyo autor, Axel Rudakubana, fue condenado a 52 años de prisión. En el documental también recordó la cancelación de tres conciertos en Viena, tras detectarse planes para un atentado terrorista, y confesó un temor nuevo en su carrera: “Tener miedo de que les ocurra algo a mis fans es algo nuevo”.

El dinero que generó The Eras Tour

Más allá del impacto emocional, The Eras Tour también representó un hito económico sin precedentes. A lo largo de los años que duró la gira, Taylor Swift recaudó u$s 2.000 millones solo en venta de entradas, sin contar el merchandising. Durante una entrevista en The Late Show With Stephen Colbert, la artista explicó qué hizo con esa cifra monumental.

“Así es cómo me gasté mi dinero del Eras Tour. Mis fans son la razón por la que pude recuperar mi música”, afirmó al revelar que invirtió esos ingresos en recomprar su catálogo musical, una operación que concretó en mayo y que habría tenido un costo cercano a u$s 300 millones.

Sobre el acuerdo alcanzado con Shamrock Capital, la cantante recordó: “Para ellos fue un acuerdo comercial, pero sentí que ellos entendían lo que significaba para mí: mis recuerdos, mi sudor, mi escritura y mis décadas de sueños”. La decisión cerró una de las disputas más importantes de su carrera y le devolvió el control total sobre su obra.