El alivio de la familia de Thiago Medina: "Pasó la noche sin fiebre"
Thiago Medina sigue internado en estado grave mientras los médicos intentan estabilizarlo para poder operarlo. Sus hermanos contaron cómo está.
Los hermanos de Thiago Medina confirmaron este jueves que el exparticipante de "Gran Hermano" pasó una noche sin fiebre por primera vez desde que fue internado de urgencia tras sufrir un accidente de moto en Moreno, provincia de Buenos Aires.
"Desde que está internado Thiago siempre tuvo fiebre pero amaneció sin fiebre hoy. Pasó la noche sin fiebre. Eso es una novedad. Y a esperar", expresó Camila, hermana del mediático, en una comunicación con el programa "A la Barbarossa".
Su hermano Lucas, en cambio, fue más cauto al afirmar que "todavía no hay avances" que permitan asegurar que es posible operarlo en breve, pero convino en que "ya es un alivio porque sabemos de dónde viene la fiebre".
"Tiene que estar estable pero para nosotros es un montón (el hecho de) que no tuvo fiebre hoy, que pasó la noche sin fiebre"
Agradecidos con la atención que su hermano está recibiendo en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, los Medina confirmaron que durante el miércoles los médicos identificaron qué patógeno estaba causando la infección, lo que fue clave para darle al joven de 22 años un antibiótico efectivo.
En una charla con el canal El Trece Sergio, otro de los hermanos de Thiago Medina, afirmó que durante el miércoles "le habían duplicado la alimentación y el tema de la orina ya salía con más claridad y entendemos que tiene una leve mejoría en el organismo".
"Él escucha todo, pero está dormido. Está en un coma inducido", acotó en ese momento Lucas, que también estaba en ese móvil.
Mientras tanto los exparticipantes de la edición 2023 de Gran Hermano de la que participó Thiago Medina no dejaron pasar la oportunidad para acompañar a su familia y a su expareja Daniela Celis, que comparte con el mediático a sus hijas, Laia y Aimé.
