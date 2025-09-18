El alivio de la familia de Thiago Medina: "Pasó la noche sin fiebre"

Agradecidos con la atención que su hermano está recibiendo en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, los Medina confirmaron que durante el miércoles los médicos identificaron qué patógeno estaba causando la infección, lo que fue clave para darle al joven de 22 años un antibiótico efectivo.

En una charla con el canal El Trece Sergio, otro de los hermanos de Thiago Medina, afirmó que durante el miércoles "le habían duplicado la alimentación y el tema de la orina ya salía con más claridad y entendemos que tiene una leve mejoría en el organismo".

familia thiago medina

"Él escucha todo, pero está dormido. Está en un coma inducido", acotó en ese momento Lucas, que también estaba en ese móvil.

Mientras tanto los exparticipantes de la edición 2023 de Gran Hermano de la que participó Thiago Medina no dejaron pasar la oportunidad para acompañar a su familia y a su expareja Daniela Celis, que comparte con el mediático a sus hijas, Laia y Aimé.