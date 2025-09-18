Julieta Poggio cometió un error sobre la internación de Thiago Medina y en las redes la destrozaron; qué hizo
La influencer habló de la salud de su amigo en su espacio de streaming y su público notó que había una falla entre la información que maneja y la realidad.
"Cadena de oración para Thiago Agustín Medina, que está en el hospital de La Matanza", pidió esta semana Julieta Poggio al mencionar el estado de salud actual de su amigo, que sufrió un accidente de moto el viernes pasado en Moreno y continúa internado en estado delicado.
Aunque Poggio no le erró en que costado del Conurbano bonaerense está su amigo y excompañero de Gran Hermano, sí difundió sin querer un "dato falso" y se lo hicieron saber en redes sociales.
“Por culpa de esta pelotuda me vine hasta la matanza a donar sangre y resulta ser que Thiago estaba en Moreno. A esta ni le interesa Thiago”, señaló una usuaria, a lo que otra persona agregó con indignación: “Hospital de la Matanza???? que dice ????”.
Es que Thiago Medina se encuentra internado desde el viernes pasado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que está ubicado en el partido de Moreno, donde los médicos siguen de cerca su evolución para poder operarlo nuevamente.
Medina, de 22 años, sufrió varias costillas rotas al impactar contra un auto y las astillas de sus huesos le dejaron varios órganos comprometidos.
A partir de esa noticia todos los ex participantes de la edición 2023 de Gran Hermano se reunieron para mandar su apoyo a su amigo, pidiendo oraciones y buena energía a él y Daniela Celis, madre de sus dos hijas.
Por eso fue que en las últimas horas Julieta Poggio se sumó a los deseos de pronta recuperación con un mensaje en el programa del cual es parte en RUMIS:
"Cadena de oración para Thiago Agustín Medina, que está en el hospital de La Matanza. Que llegue la energía para él. Es un chabón muy fuerte. Es una situación muy triste e injusta. Cuando pasan cosas así se te cae el mundo. Lo único que se puede hacer ahora es rezar, tener esperanza y fe”, señaló Julieta Poggio en momentos en que la buena voluntad es valiosa.
