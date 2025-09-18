Julieta Poggio cometió un error sobre la internación de Thiago Medina y en las redes la destrozaron; qué hizo

Medina, de 22 años, sufrió varias costillas rotas al impactar contra un auto y las astillas de sus huesos le dejaron varios órganos comprometidos.

A partir de esa noticia todos los ex participantes de la edición 2023 de Gran Hermano se reunieron para mandar su apoyo a su amigo, pidiendo oraciones y buena energía a él y Daniela Celis, madre de sus dos hijas.

Por eso fue que en las últimas horas Julieta Poggio se sumó a los deseos de pronta recuperación con un mensaje en el programa del cual es parte en RUMIS:

"Cadena de oración para Thiago Agustín Medina, que está en el hospital de La Matanza. Que llegue la energía para él. Es un chabón muy fuerte. Es una situación muy triste e injusta. Cuando pasan cosas así se te cae el mundo. Lo único que se puede hacer ahora es rezar, tener esperanza y fe”, señaló Julieta Poggio en momentos en que la buena voluntad es valiosa.