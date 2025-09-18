Sentido posteo de Marcos Ginocchio tras el último parte médico de Thiago Medina: "Mucha fuerza"
El ganador de Gran Hermano 2022 se sumó a la cadena de oración por Thiago Medina que pide su familia desde el momento el momento del accidente.
La salud de Thiago Medina, quien permanece estado reservado en terapia intensiva tras sufrir un brutal choque con su moto el viernes pasado en la Ruta 7 a la altura de la localidad de Francisco Álvarez en Moreno, no deja de preocupar a sus amigos y familiares.
En medio de esa angustia, Marcos Ginocchio compartió un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales. El salteño, ganador de la edición 2022 del reality, publicó una foto de Thiago junto a sus hijas Laia y Aimé y escribió: “Buen padre, buen hermano, buen amigo”.
Minutos antes de que comenzara la cadena de oración convocada por la familia, Ginocchio pidió: “Muchas fuerzas para Thiaguito. Las oraciones y la fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”.
Preocupación por el último parte médico de Thiago Medina: “Hay algo en el cuerpo que llama la atención”
A seis días del accidente en moto de Thiago Medina, el parte médico emitido el 17 de septiembre generó preocupación.
En A la Barbarossa no solo difundieron la información brindada por los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde el ex Gran Hermano 2022 lucha por su vida, sino que también destacaron la urgencia de que Thiago deje de tener fiebre para poder ser intervenido quirúrgicamente por segunda vez.
“Este es el parte médico del 17 de septiembre y confirma la operación por las astillas que tiene en el cuerpo”, detalló Pía Shaw en el programa de Telefe.
Y continuó: “Thiago se tiene que seguir recuperando para poder hacer la intervención. No va a ser trasladado porque hoy no es lo que recomiendan. Lo va a operar en ese hospital si sigue mejorando porque el parte indica líneas de fiebre”.
“Algo en el cuerpo está llamando la atención. Eso retrasa la operación. Tienen que encontrar lo que está sucediendo porque la operación es fundamental. No hay tiempo para perder, pero no tiene que tener nada de fiebre”, concluyó Pía sobre el delicado estado de salud de Thiago Medina.
