Sentido posteo de Marcos Ginocchio tras el último parte médico de Thiago Medina: "Mucha fuerza"

“Este es el parte médico del 17 de septiembre y confirma la operación por las astillas que tiene en el cuerpo”, detalló Pía Shaw en el programa de Telefe.

Y continuó: “Thiago se tiene que seguir recuperando para poder hacer la intervención. No va a ser trasladado porque hoy no es lo que recomiendan. Lo va a operar en ese hospital si sigue mejorando porque el parte indica líneas de fiebre”.

“Algo en el cuerpo está llamando la atención. Eso retrasa la operación. Tienen que encontrar lo que está sucediendo porque la operación es fundamental. No hay tiempo para perder, pero no tiene que tener nada de fiebre”, concluyó Pía sobre el delicado estado de salud de Thiago Medina.