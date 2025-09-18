Tenso cruce en vivo: Camilota se quebró tras una pregunta de Analía Franchín y dejó el móvil
La hermana de Thiago Medina reaccionó con enojo y lágrimas cuando la panelista mencionó a Daniela Celis, madre de las hijas del ex Gran Hermano.
Un momento cargado de tensión se vivió en la mañana televisiva durante A la Barbarossa, cuando Camilota, la hermana de Thiago Medina, protagonizó un duro cruce con Analía Franchín. Todo ocurrió en un móvil en vivo desde el hospital donde el exGran Hermano permanece internado luego del grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre.
La situación comenzó cuando Franchín le consultó a la joven por la relación entre la familia Medina y Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus gemelas. “Ayer hablamos con la hermana de Dani, con Mara, y nos contó que Daniela solo pudo ver una vez a Thiago, que eso lo maneja tu papá. ¿Está todo bien con Daniela?”, lanzó la panelista. La pregunta, lejos de pasar inadvertida, provocó la reacción inmediata de Camilota.
Con visible enojo, la hermana del ex GH contestó: “Te voy a faltar el respeto. Con mucho dolor y con una mano en el corazón te digo que no se pregunta eso. Está todo bien”. Acto seguido, marcó con firmeza: “Acá necesitamos estar unidos como familia. No necesitamos chusmerío. Tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo”.
Franchín intentó disculparse, asegurando que no había tenido la intención de incomodarla. Sin embargo, Camilota no pudo contener el llanto y agregó: “Perdón, Giorgi, pero no es el momento de que me hagan esa pregunta”. En ese instante, Georgina Barbarossa tomó la palabra para bajar la tensión y aclaró: “No era la intención de lastimarlos”.
La incomodidad fue evidente en el estudio y en el propio móvil. La joven, entre lágrimas, insistió en que el foco debía estar en la recuperación de su hermano y no en cuestiones personales. “No es el momento de hablar de eso”, remarcó antes de abandonar la transmisión en vivo, dejando al panel visiblemente sorprendido.
El episodio se dio en medio de la preocupación por el estado de salud de Thiago, quien continúa internado tras el accidente que conmocionó a sus seguidores y al ambiente mediático. Mientras familiares y amigos se aferran a la esperanza de una pronta evolución, la escena televisiva volvió a poner sobre la mesa el delicado límite entre la información y la intimidad en situaciones de extrema sensibilidad.
El cruce generó un fuerte impacto en redes sociales, donde muchos usuarios salieron a respaldar la reacción de Camilota, entendiendo el difícil momento que atraviesa la familia. Otros, en cambio, cuestionaron la pregunta de Franchín y señalaron que era evitable en un contexto tan doloroso.
