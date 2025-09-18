Tenso cruce en vivo: Camilota se quebró tras una pregunta de Analía Franchín y dejó el móvil

La incomodidad fue evidente en el estudio y en el propio móvil. La joven, entre lágrimas, insistió en que el foco debía estar en la recuperación de su hermano y no en cuestiones personales. “No es el momento de hablar de eso”, remarcó antes de abandonar la transmisión en vivo, dejando al panel visiblemente sorprendido.

El episodio se dio en medio de la preocupación por el estado de salud de Thiago, quien continúa internado tras el accidente que conmocionó a sus seguidores y al ambiente mediático. Mientras familiares y amigos se aferran a la esperanza de una pronta evolución, la escena televisiva volvió a poner sobre la mesa el delicado límite entre la información y la intimidad en situaciones de extrema sensibilidad.

El cruce generó un fuerte impacto en redes sociales, donde muchos usuarios salieron a respaldar la reacción de Camilota, entendiendo el difícil momento que atraviesa la familia. Otros, en cambio, cuestionaron la pregunta de Franchín y señalaron que era evitable en un contexto tan doloroso.