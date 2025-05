Julieta Poggio confesó haber estado obsesionada con Marcos Ginocchio: "Lo perseguía por..."

marcos gianoccio julieta poggio

“Estuve súper enamorada y obsesionada”, confesó Poggio, sin vueltas. La frase cayó como una bomba entre sus fanáticos y los nostálgicos del reality. Y aunque suene como parte de una novela adolescente, lo cierto es que Julieta lo vivió con una intensidad real, alimentada por el "shippeo" descomunal que se generó en redes, donde la pareja “Marculi” —como los llamaban— se volvió tendencia permanente.

La presión del afuera fue tanta, que hasta ella misma terminó creyendo que lo suyo con Marcos estaba destinado a ser. “Yo también como que me comí toda esa película. Es como que me decían todos y se lo creían, yo también lo vi y es como que dije: ‘bueno, sí. Lo quiero’”, reconoció.

Pero la historia no tuvo el final feliz que muchos soñaban. Y según las palabras de Julieta, tampoco tuvo demasiado desarrollo por fuera de las cámaras. Fue una mezcla de deseo, idealización y algunas escapadas que hoy recuerda con un dejo de incomodidad.

“Lo perseguía por los after y no me iba hasta que él se iba”, confesó entre risas, como quien puede reírse recién ahora de una parte incómoda del pasado. Una escena casi adolescente, pero cargada de intensidad emocional. Julieta no se quería ir, no quería soltar. Quería estar cerca de él, aunque fuera de lejos, aunque él no le devolviera la mirada como ella necesitaba.

julieta poggio

La ex “hermanita” relató también que durante mucho tiempo ocultó el romance —por más breve y confuso que haya sido—, con la intención de protegerlo a él. “Yo eso lo hacía para cuidarlo a él, hasta que un día dije: ‘bueno, yo también soy dueña de mi verdad’. En realidad lo confirmé cuando terminó. Vivió y murió en el mismo momento”, expresó, en una frase que pinta con precisión quirúrgica lo fugaz e intenso que fue todo.