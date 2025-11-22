El conmovedor homenaje que Nico Vázquez le hizo a su fallecido hermano en Nueva York

Por eso, Vázquez optó esta vez por ir más allá de la palabra escrita y “poner el cuerpo”, recreando la misma pose que su hermano había inmortalizado poco antes de su muerte. “De las prendas de mi hermano me quedé con muy pocas, y esta campera es una de ellas. Pasé varias veces por Nueva York, pero nunca me había animado a reproducir la foto. Hasta ahora”, admitió el actor, dejando en claro la carga emocional de ese instante congelado en dos tiempos distintos, unidos por el mismo sitio y la misma ropa.

El viaje de Nico a los Estados Unidos se dio a comienzos de noviembre, cuando participó de la Rocky Run, la tradicional competencia que se realiza en el Museo de Arte de Filadelfia, escenario del recordado montaje en el que Rocky Balboa sube corriendo sus escaleras en la clásica película y en varias de sus secuelas. Lo hizo junto a Dai Fernández, compañera de elenco y actual pareja tras la separación de Gimena Accardi luego de 18 años de relación.

El intérprete contó que esa travesía lo llevó nuevamente a las puertas de Nueva York –ciudad distante a apenas 150 kilómetros de Filadelfia– y sintió que era el momento justo para cumplir aquello que había postergado durante tanto tiempo. Entonces lo hizo: “Me puse su campera, fui al mismo lugar e hice la foto. Se la traje de sorpresa a mi papá. Hoy la comparto con ustedes. La foto de mi hermano, que ya no está en este plano, y la misma foto hecha por mí”, reveló en su sentido posteo, que se transformó en uno de los homenajes más profundos y personales de su carrera pública.