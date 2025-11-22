El conmovedor homenaje que Nico Vázquez le hizo a su fallecido hermano en Nueva York
El actor volvió a conmover al recordar públicamente a su hermano fallecido, recreando una postal familiar cargada de simbolismo y acompañándola con un texto que estremeció a todos.
“Hace muchos años que quería hacer esta foto”. Así dio inicio Nicolás Vázquez a un mensaje lleno de sensibilidad, con el que rindió homenaje a Santiago, su hermano que murió a los 27 años a fines de 2016 a raíz de una muerte súbita provocada por una miocardiopatía hipertrófica. Desde las calles de Nueva York, el artista de 48 años reveló que la deuda emocional de recorrer esa ciudad juntos nunca pudo saldarse, ya que Santi la visitó poco antes de su partida y él no llegó a acompañarlo.
El propio Vázquez recordó en sus redes sociales que “en uno de sus últimos viajes, mi hermano Santi, antes de partir a otro plano, viajó a una ciudad que siempre había soñado conocer: New York. Siempre habíamos querido vivirla juntos, por Broadway, por lo que significa para nosotros el teatro y el cine y de paso pasar por Filadelfia y vivir la experiencia Rocky, pero no se dio”. Una referencia directa a la obra cinematográfica de Sylvester Stallone que el actor lleva actualmente al escenario sobre la Avenida Corrientes, y que vuelve a unir ficción, homenaje y vida real en un mismo gesto.
En las imágenes compartidas, Nico luce una campera con la leyenda Kaiser of New York, pieza que no eligió al azar. Allí explicó el valor sentimental de aquella prenda: “Yo le había regalado una campera, y él se la llevó en ese viaje. Desde allá nos mandó esta foto a la familia. Después de que él partiera, mi papá puso esa foto en su WhatsApp y hasta el día de hoy sigue siendo su foto de perfil”. El dato añade otro condimento íntimo a una historia marcada por recuerdos compartidos que siguen viviendo en cada integrante de la familia.
Por eso, Vázquez optó esta vez por ir más allá de la palabra escrita y “poner el cuerpo”, recreando la misma pose que su hermano había inmortalizado poco antes de su muerte. “De las prendas de mi hermano me quedé con muy pocas, y esta campera es una de ellas. Pasé varias veces por Nueva York, pero nunca me había animado a reproducir la foto. Hasta ahora”, admitió el actor, dejando en claro la carga emocional de ese instante congelado en dos tiempos distintos, unidos por el mismo sitio y la misma ropa.
El viaje de Nico a los Estados Unidos se dio a comienzos de noviembre, cuando participó de la Rocky Run, la tradicional competencia que se realiza en el Museo de Arte de Filadelfia, escenario del recordado montaje en el que Rocky Balboa sube corriendo sus escaleras en la clásica película y en varias de sus secuelas. Lo hizo junto a Dai Fernández, compañera de elenco y actual pareja tras la separación de Gimena Accardi luego de 18 años de relación.
El intérprete contó que esa travesía lo llevó nuevamente a las puertas de Nueva York –ciudad distante a apenas 150 kilómetros de Filadelfia– y sintió que era el momento justo para cumplir aquello que había postergado durante tanto tiempo. Entonces lo hizo: “Me puse su campera, fui al mismo lugar e hice la foto. Se la traje de sorpresa a mi papá. Hoy la comparto con ustedes. La foto de mi hermano, que ya no está en este plano, y la misma foto hecha por mí”, reveló en su sentido posteo, que se transformó en uno de los homenajes más profundos y personales de su carrera pública.
