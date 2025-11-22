Murió Ornella Vanoni, legendaria cantante italiana
La cantante falleció a los 91 años en Milán; fue musa de Giorgio Strehler y de Gino Paoli (“Senza fine”).
La icónica Ornella Vanoni falleció este sábado en su hogar de Milán, a los 91 años, dejando un vacío imposible de llenar en la música y la cultura italiana. Reconocida por su voz inconfundible, su espíritu libre y su capacidad de trascender géneros, Vanoni construyó una carrera de casi siete décadas que la convirtió en un referente absoluto del cancionero de su país.
Figura inalcanzable dentro de la cultura italiana, Vanoni se mantuvo activa hasta sus últimos días. Su talento y personalidad irreverente la hicieron destacar en televisión y escenarios, y para su nonagésimo cumpleaños grabó nuevo material discográfico, demostrando que su vitalidad y creatividad no conocían límites.
Su trayectoria comenzó en el Piccolo Teatro de Milán, donde se convirtió en pareja y musa de Giorgio Strehler. Allí trabajó junto a figuras como Darío Fo en la creación del repertorio que la hizo famosa, Le canzoni della Mala, con obras maestras que siguen vigentes como “Ma mi” y “Le mantellate”.
Tras su etapa teatral, Vanoni se unió a la Escuela Genovesa de cantautores, donde conoció y se enamoró de Gino Paoli. Su romance quedó inmortalizado en una de las canciones más bellas de la música italiana, Senza fine, que sigue siendo un emblema de su carrera y de la historia musical del país.
Su versatilidad artística la llevó más allá de Italia. Grabó el icónico álbum La voglia la pazzia l'incoscienza e l'allegria con los brasileños Vinicius de Moraes y Toquinho, popularizando la Bossa Nova en su país. En los años 80, llevó su arte a Nueva York, colaborando con músicos de jazz de la talla de Gil Evans y Herbie Hancock, ampliando su repertorio y dejando su marca en la escena internacional.
Vanoni también fue la primera mujer en recibir el prestigioso Premio Tenco como "mejor cantautora", un reconocimiento que consolidó su importancia histórica. Su legado permanecerá no solo por su talento y sus colaboraciones, sino también por su vitalidad inagotable y su capacidad de mantenerse en la escena musical, siempre por encima de las modas y las tendencias pasajeras.
