Murió Ornella Vanoni, legendaria cantante italiana

Su versatilidad artística la llevó más allá de Italia. Grabó el icónico álbum La voglia la pazzia l'incoscienza e l'allegria con los brasileños Vinicius de Moraes y Toquinho, popularizando la Bossa Nova en su país. En los años 80, llevó su arte a Nueva York, colaborando con músicos de jazz de la talla de Gil Evans y Herbie Hancock, ampliando su repertorio y dejando su marca en la escena internacional.