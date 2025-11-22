El peculiar regalo que Pity Álvarez le hizo a un par de policías en pleno Palermo

“Estaba saludando a unos policías a quienes les regaló rosas”, xplicaron. Ese detalle, captado al aire libre y sin filtro, agregó un matiz inesperado a un episodio que ya de por sí venía cargado de interrogantes.

El video se viralizó casi de inmediato y provocó un aluvión de interpretaciones. Para algunos, se trató de una excentricidad típica del músico; para otros, de una conducta desconcertante si se considera que su capacidad mental está siendo evaluada por la Justicia. El gesto, en cualquier caso, no pasó inadvertido.

Tras recuperar la libertad plena luego de estar casi tres años preso en el penal de Ezeiza y antes obtener la prisión domicilaria, Pity Álvarez había anunciado primero su regreso a los escenarios para el 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield, fecha que finalmente fue cancelada.

“Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el estadio Vélez, y que antes de eso vamos a grabar. Ya lo tenemos grabado. Estamos terminando el video. Bueno, esas son las noticias, que vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez y que antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten, ¿sí? Por ahora les cuento esto. Muchas gracias por el aguante”, aseguró Álvarez en un video publicado en su cuenta de Instagram.