El peculiar regalo que Pity Álvarez le hizo a un par de policías en pleno Palermo
El cantante fue visto por el barrio de Palermo y se produjo un particular encuentro con dos efectivos.
A días de su anunciado regreso a los escenarios y aún envuelto en el juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz —Pity Álvarez reapareció por el barrio porteño de Palermo y fue interceptado por la Policía. Las imágenes, reveladas horas más tarde en televisión, reavivaron las dudas sobre su presente judicial y encendieron una polémica que parecía inevitable.
En la última emisión de DDM mostraron el video donde se lo ve caminando solo, de madrugada, cuando una productora del programa se lo cruzó. Desde el ciclo explicaron que “hoy a las 7:20 de la mañana en Palermo una productora nuestra se encontró con Pity, que fue noticia porque anunció su show en Córdoba”. Una postal que sorprendió incluso a quienes siguen de cerca el caso y que volvió a poner en foco el contraste entre su estado legal y sus planes artísticos.
En el video que se presentó en ciclo que conduce Mariana Fabbiani se puede ver como el cantante es reconocido por dos policías que se acercan al bajar del móvil y lo saludan, mientras Pity Álvarez, vestido con un buzo con capucha color negro, les regaló rosas que llevaba.
“Estaba saludando a unos policías a quienes les regaló rosas”, xplicaron. Ese detalle, captado al aire libre y sin filtro, agregó un matiz inesperado a un episodio que ya de por sí venía cargado de interrogantes.
El video se viralizó casi de inmediato y provocó un aluvión de interpretaciones. Para algunos, se trató de una excentricidad típica del músico; para otros, de una conducta desconcertante si se considera que su capacidad mental está siendo evaluada por la Justicia. El gesto, en cualquier caso, no pasó inadvertido.
Tras recuperar la libertad plena luego de estar casi tres años preso en el penal de Ezeiza y antes obtener la prisión domicilaria, Pity Álvarez había anunciado primero su regreso a los escenarios para el 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield, fecha que finalmente fue cancelada.
“Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el estadio Vélez, y que antes de eso vamos a grabar. Ya lo tenemos grabado. Estamos terminando el video. Bueno, esas son las noticias, que vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez y que antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten, ¿sí? Por ahora les cuento esto. Muchas gracias por el aguante”, aseguró Álvarez en un video publicado en su cuenta de Instagram.
