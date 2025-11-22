Netflix: la película mexicana con mucho dramatismo y sensualidad que es una de las más vistas
Esta exitosa producción latinoamericana está disponible desde junio del 2021 y tiene una duración de 100 minutos. Los detalles en la nota.
Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y las plataformas de streaming empiezan a ganar terreno. Sitios como Netflix, HBO o Disney + apuestan todos sus cañones a esta época del año, cuando el espectador comienza a tener más tiempo libre luego de un año largo de trabajo.
Por este motivo, las plataformas se destacan por incluir un amplio abanico de producciones en sus catálogos, desde películas de romance hasta series de drama y acción. En Netflix, hay un film mexicano que dura 100 minutos y fue estrenada en junio del 2021, consolidándose como una de las películas más exitosas de Latinoamérica.
"Las oscuras primaveras" llegó a la pantalla grande en 2014 y narra un drama con contenido erótico dirigida por Ernesto Contreras. Fue tal su éxito, que recibió varios premios en festivales internacionales de cine, estableciéndola como una de las películas de habla hispana más galardonadas de este siglo.
De qué trata "Las oscuras primaveras"
La historia de la película de Netflix gira en torno a Igor (José María Yazpik) y Pina (Irene Azuela), una pareja que experimenta un intenso deseo mutuo, aunque ambos perciben cierta falta de libertad en su relación.
A lo largo de la trama, su vida transcurre con la espera de la primavera, temporada en la que buscan dejar que su pasión se exprese plenamente, enfrentando al mismo tiempo la culpa que podría surgir de sus sentimientos.
Reparto de "Las oscuras primaveras"
- José María Yazpik como Igor
- Irene Azuela como Pina
- Cecilia Suárez como Flora
- Fernando Becerril como Sr. Valdez
- Marianna Burelli como Maribel
- Flavio Medina como Sandro
- Armando Hernández como Vendedor
- Margarita Sanz como María
- Benny Emmanuel como Joven de las copias
Tráiler de "Las oscuras primaveras"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario