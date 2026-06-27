Encontraron sin vida a la esposa de Lucas Trejo y a sus dos hijos tras el terremoto en Venezuela

Lucas Trejo y familia Lucas Trejo busca a su familia desaparecida tras los terremotos en Venezuela

La zona de Playa Grande fue una de las más afectadas por los sismos, que provocaron graves daños estructurales y un intenso operativo de búsqueda entre los escombros.

En medio de la desesperación, el padre del futbolista, José Luis Trejo, había realizado un pedido público de ayuda para poder viajar desde Córdoba a Venezuela y acompañar a su hijo. “Necesito estar con él”, había expresado mientras mantenía la esperanza de que su nuera y sus nietos fueran encontrados con vida.

Sin embargo, este sábado llegó la confirmación del peor desenlace para la familia Trejo.