Encontraron sin vida a la esposa de Lucas Trejo y a sus dos hijos tras el terremoto en Venezuela
Deportivo La Guaira confirmó el fallecimiento de Yanina Maranella, Aarón y Ainhoa Trejo, quienes estaban desaparecidos desde el derrumbe del edificio donde vivían.
La búsqueda que mantuvo en vilo a Lucas Trejo durante varios días terminó con la peor noticia. El club Deportivo La Guaira confirmó este sábado la muerte de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, luego del terremoto que sacudió a Venezuela.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución expresó su acompañamiento al defensor: “Desde el DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados”.
La desesperada búsqueda tras el derrumbe
Trejo se encontraba en Caracas disputando un compromiso con su equipo cuando ocurrió el terremoto. Al regresar a La Guaira, encontró completamente derrumbado el edificio donde vivían su esposa y sus hijos.
Desde ese momento, el futbolista se sumó a las tareas de rescate junto a familiares y voluntarios, mientras esperaba alguna señal que llevara a encontrar a sus seres queridos.
Ante la falta de información, el defensor difundió imágenes y datos de Yanina, Aarón y Ainhoa en redes sociales, con la esperanza de recibir noticias. Además, explicó que no había podido comunicarse con ellos desde el momento del desastre y pidió colaboración a quienes pudieran aportar información.
La zona de Playa Grande fue una de las más afectadas por los sismos, que provocaron graves daños estructurales y un intenso operativo de búsqueda entre los escombros.
En medio de la desesperación, el padre del futbolista, José Luis Trejo, había realizado un pedido público de ayuda para poder viajar desde Córdoba a Venezuela y acompañar a su hijo. “Necesito estar con él”, había expresado mientras mantenía la esperanza de que su nuera y sus nietos fueran encontrados con vida.
Sin embargo, este sábado llegó la confirmación del peor desenlace para la familia Trejo.
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