Devastado: la reacción de José María Muscari al enterarse de la muerte de Ernestina Pais
El reconocido director teatral dirigía a Ernestina en "El divorcio del año", junto a un elenco estelar. Aseguran que la noticia lo destruyó anímicamente.
La inesperada noticia de la muerte de Ernestina Pais continúa conmocionando a todo el mundo del espectáculo. La reconocida periodista y conductora iba a bordo de su auto cuando fue arrollada por una formación del Tren de la Costa a la altura de San Isidro, mientras se disponía a ir a la función de "El divorcio del año", obra donde actuaba.
De hecho, Ángel de Brito reveló que, al momento de que las autoridades se hicieron presentes en el lugar del hecho, José María Muscari -director de la obra que se lleva a cabo en el Teatro Niní Marshall de Tigre- la estaba llamando desesperadamente al advertir su ausencia en ese lugar.
En este sentido, el conductor detalló también que Muscari quedó devastado al enterarse que la también actriz había fallecido en este trágico accidente.
La despedida de José María Muscari a Ernestina Pais
Con total dolor, el director escribió en sus redes sociales: "Chau, Ernes. Gira eterna y luminosa para vos en otro plano. Te quiero y estarás siempre en mi corazón".
Así quedó el auto de Ernestina Pais en el accidente en el que perdió la vida
Ernestina Pais murió este viernes por la noche, tras un accidente automovilístico en San Isidro. De inmediato, todos los medios se hicieron eco de su fallecimiento y comenzaron a trascender las primeras imágenes de cómo quedó el vehículo en el que iba a bordo la reconocida periodista.
El siniestro que terminó con la vida de la conductora ocurrió en el paso nivel de calle Sáenz Peña y El Cano de San Isidro, cuando la barrera del Tren de la Costa se encontraba baja, de acuerdo a lo informado por las autoridades. Al cruzar -ignorando la inminente llegada del tren- la periodista fue arrollada mientras iba a bordo del vehículo.
En este sentido, la Policía determinó que "el impacto de la formación fue contra el lado del conductor del rodado", en lo que se estableció que la muerte fue en el acto.
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