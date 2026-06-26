Devastado: la reacción de José María Muscari al enterarse de la muerte de Ernestina Pais

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Así quedó el auto de Ernestina Pais en el accidente en el que perdió la vida

Ernestina Pais murió este viernes por la noche, tras un accidente automovilístico en San Isidro. De inmediato, todos los medios se hicieron eco de su fallecimiento y comenzaron a trascender las primeras imágenes de cómo quedó el vehículo en el que iba a bordo la reconocida periodista.

El siniestro que terminó con la vida de la conductora ocurrió en el paso nivel de calle Sáenz Peña y El Cano de San Isidro, cuando la barrera del Tren de la Costa se encontraba baja, de acuerdo a lo informado por las autoridades. Al cruzar -ignorando la inminente llegada del tren- la periodista fue arrollada mientras iba a bordo del vehículo.

En este sentido, la Policía determinó que "el impacto de la formación fue contra el lado del conductor del rodado", en lo que se estableció que la muerte fue en el acto.

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