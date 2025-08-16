El drama turco que arrasa: la serie de 8 capítulos en Netflix que es considerada la mejor de 2025

El boca en boca en redes sociales y el respaldo de la crítica especializada la instalaron como una de las producciones imperdibles del 2025. Para muchos, representa un cambio en la forma de ver ficciones turcas: historias compactas, profundas y con gran nivel actoral que conectan directamente con las emociones del espectador. Netflix apostó fuerte y el resultado habla por sí solo: millones de visualizaciones en pocos días. El drama turco todavía tiene mucho por ofrecer y que puede competir de igual a igual con producciones internacionales de gran presupuesto.