Miradas que provocan: la atrevida película de Netflix que está sumando reproducciones
Estrenada en el 2010, esta producción argentina arribó hace algunos meses a la plataforma de streaming. Los detalles en la nota.
Netflix cuenta con un abanico extenso de películas y series de todo el mundo, cada una con sus respectivas historias y actores, pero las producciones nacionales son las más elegidas por los espectadores. Lo cierto es que la trama de cada film o tira nacional, con giros inesperados y atrapantes, se encargan de obnubilar la atención de los usuarios.
Si bien se pueden encontrar películas o series de gran calidad, como "El secreto de sus ojos", "El patrón" o "En el barro", durante el último tiempo comenzó a ganar popularidad un film nuevo: "La mirada invisible". Esta producción llegó a la pantalla grande en 2010, aunque se incorporó a la plataforma de streaming en el 2023.
Con una duración que ronda los 90 minutos, esta película narra una historia de drama y suspenso protagonizada por Julieta Zylberberg y Osmar Núñez. Además, está ambientada durante la década de los 80 y fue dirigida por Diego Lerman.
De qué trata "La mirada invisible"
La historia sigue a María Teresa Cornejo, una preceptora en el Colegio Nacional de Buenos Aires durante 1982, en plena dictadura argentina.
Su rol principal es vigilar a los estudiantes, con el objetivo de identificar cualquier incumplimiento de las normas y reportándolos a las autoridades. Aunque al principio pasa desapercibida, con el tiempo su comportamiento se vuelve cada vez más rígido y sombrío.
Esta película fue reconocida en los Premios Sur 2010, con nominaciones a Mejor Película Iberoamericana, Dirección, Actriz (Julieta Zylberberg) y Actor de Reparto (Osmar Núñez), destacando su elenco y dirección.
Reparto de "La mirada invisible"
- Julieta Zylberberg como María Teresa Cornejo
- Osmar Núñez como Biasutto
- Marta Lubos como Adela
- Gaby Ferrero como Elvira
- Diego Vegezzi como Marini
- Pablo Sigal como Esteban
- Jorge García Marino como Prefecto
- Magdalena Capobianco como Romero
Tráiler de "La mirada invisible"
