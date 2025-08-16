Entre el amor y la traición: la película de Netflix donde una infidelidad desata una pasión inesperada
Con una trama donde una traición se convierte en el inicio de un romance inesperado, esta película conquistó rápidamente a los usuarios.
Las producciones brasileñas vienen ganando terreno dentro de Netflix y esta película se posicionó como una de las más comentadas en lo que va del año. Su mezcla de drama romántico, erotismo y suspenso la convirtió en una de las preferidas del público que busca historias intensas y atrapantes.
Con una duración de poco más de hora y media, la cinta logra mantener el interés de principio a fin. La crítica especializada la señaló como una de las apuestas más osadas del género, no solo por su narrativa sino también por sus escenas subidas de tono, que la diferencian dentro del catálogo. Los usuarios, por su parte, la impulsaron al ranking de lo más visto en pocos días.
Lo que hace tan especial a esta producción es la forma en que explora la dualidad entre el dolor de la traición y el deseo de empezar de nuevo. La protagonista atraviesa una transformación personal que, lejos de hundirla, la lleva a descubrir una pasión inesperada con alguien que cambia su vida para siempre.
De qué trata "El lado dulce de la traición"
La historia sigue a Babi (Giovanna Lancellotti), una contadora que descubre que su esposo la engañó. En lugar de resignarse, decide abrirse camino hacia nuevas experiencias y se lanza a vivir una aventura amorosa. En ese proceso conoce a Marco Ladeia (Leandro Lima), un juez atractivo con quien descubre un vínculo lleno de deseo y complicidad.
La relación, sin embargo, no será sencilla: la intensidad del romance los llevará a situaciones límite, donde el amor y el conflicto se entrelazan. Basada en la novela homónima de Sue Hacker, la película ofrece un relato que combina erotismo, suspenso y emoción en dosis justas.
Reparto de "El lado dulce de la traición"
Giovanna Lancellotti como Babi
Leandro Lima como Marco Ladeia
Camilla de Lucas como Patty
Bruno Montaleone como Thiago
Louise D’Tuani como Paula
Micael Borges como Ciao
Tráiler de "El lado dulce de la traición"
