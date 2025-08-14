Mica Tinelli anunció su ruptura con Licha López tras seis años de relación: "Se vuelve imposible"

Cómo comenzó la historia de amor entre Mica Tinelli y Licha López

El primer encuentro entre Mica Tinelli y Licha López fue en 2019. "No tenía idea de quién era, miré un poco su perfil, vi que decía que jugaba en Boca, y le pregunté a mi hermano Fran, que estaba conmigo. Me explicó que había llegado hacía poco para jugar en Argentina. Le contesté y así empezamos a hablar", rememoró ella en su momento sobre los inicios del romance.

En ese período, el futbolista se encontraba de vacaciones en Italia, alojado en la casa de Wanda Nara y Mauro Icardi en Milán. Dos semanas después, regresó a la Argentina y la invitó a Mica a cenar en su hogar.