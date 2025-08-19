Rita Cortese, dura contra el desfinanciamiento del INCAA: "Mucha crueldad"

rita cortese 2

Netflix presentó a los personajes de "En el barro": quién es quién en el spin-off de "El Marginal"

Una por una, te presentamos a todos los personajes de "En el barro" y quiénes los interpretan.

- Valentina Zenere es Marina Delorsi

Hija única, terminó el secundario y empezó la universidad, pero su belleza la alejó de los estudios, ya que un representante de modelos enseguida le propuso modelar. Contrariando los deseos de sus padres, prácticamente se escapó de su casa y se vino a Buenos Aires a probar suerte. En la ciudad, trabajó para una agencia, e hizo una rápida carrera hasta que conoció a Martín, joven heredero de un industrial poderoso de quien se enamoró. Un día, al volver de una fiesta, se puso violento, pelearon y él murió. Acusada de homicidio premeditado, fue condenada. Desde la cárcel intentará demostrar su inocencia. Su belleza dentro del penal resulta problemática, y al principio la pasa mal, se pega a Gladys a quien respeta y sigue sus consejos. Pero luego sufrirá una transformación drástica.

- Ana Garibaldi es Gladys Guerra de Borges

Viuda del célebre criminal Mario Borges (personaje protagonista de El Marginal), su mayor deseo es quedar en libertad para criar a Juan Pablo, el hijo de Diosito (nieto de Mario Borges), actualmente al cuidado de su amiga Claudia. Acostumbrada al entorno delictivo en el que vivió durante años junto a Borges, sabe moverse y comprende inmediatamente las alianzas de poder dentro de la cárcel. Líder natural de "Las Embarradas", no retrocede ante la violencia, y sabe hacerse respetar. Su llegada a La Quebrada la pondrá otra vez frente a Antín, en una situación de desventaja de la cuál él sacará provecho.

- Ana Rujas es Amparo “La Gallega” Vilches

Una joven de familia de clase alta española. Cambió su vida el día que conoció al “Cuervo” Fernández, un hombre criminal y seductor, relacionado con el robo de autos y pirata del asfalto. "La Gallega" se enamoró, y dejó toda su vida anterior por él. Juntos escaparon de la justicia en España y armaron en Argentina una banda dedicada a asaltar casinos, bancos y camiones, despojando a productores, molineros, despachantes de aduana, o financistas. Con “El Cuervo” fue muy feliz, hasta que fueron reconocidos y denunciados. Él escapó y utilizó toda su estructura criminal para liberarla el día que era trasladada a La Quebrada. Tiempo después, "La Gallega" es re capturada por la policía y llega al penal, donde quieren hacerle pagar por lo que hizo. "La Gallega" se siente superior al resto de las mujeres del penal. Vivió en el lujo y no se amedrenta, va a pulsear el poder como sea.

- Carolina Ramírez es Yael Rubial

Colombiana, madre soltera, vivía hacinada y con pocas perspectivas de salir adelante. Deseaba emigrar para darle una vida mejor a su hija y lo consiguió a cambio de hacer de mula para una banda narco. Con el cuerpo cargado de drogas, y su hijita, llegó al aeropuerto de Ezeiza superando bien el viaje. Pero algo en su comportamiento alertó a los agentes y la descubrieron. Encarcelada, su hija fue entregada a la justicia y quedó junto a una familia en guarda transitoria. Yael luchará para volver a reunirse con su hija en La Quebrada.

- Camila Peralta es Soledad Rodríguez

Una joven insípida, que puede pasar inadvertida frente a otros. Criada en la marginalidad, desde chiquita aprendió de su mamá el oficio de robos de prendas de vestir en tiendas. Con la proliferación de sistemas de reconocimiento facial, tuvo que cambiar de rubro, fue un tiempo viuda negra, y en las épocas de mucha escasez, carterista y punguista en el transporte público, un delito menor. Pero escapando de la policía en la vía pública, provocó accidentalmente una muerte y le dieron un castigo ejemplar: 5 años de cárcel.

- Erika de Sautu Riestra es la Dra. Olga Giuliani

Cobró notoriedad como médica esteticista y durante algunos años logró consolidar una clientela importante. Exitosa, sumó clientes entre la clase alta del país. Pero en un momento comenzó a ser acusada de mala praxis, cuando surgieron enfermedades y problemas graves en sus pacientes. Así, la farsa que montó se vino abajo y fue enjuiciada, presa y condenada.

- Lorena Vega es "La Zurda"

Sensual y decidida, era muy joven cuando se enamoró de Lalo, quien se convirtió en su proxeneta, al regentar un prostíbulo junto a su hermana, Victoria, la “madama” del lugar. "La Zurda" cayó en la adicción a las drogas, pero ellos la ayudaron a superarla, y la relación entre los tres se profundizó. Cuando una denuncia de trata de personas tomó estado público y fueron detenidos, Lalo consiguió una pena leve, y enseguida recuperó la libertad. "La Zurda" y su cuñada están desde entonces juntas en La Quebrada, cumpliendo condena. "La Zurda" maneja un sector completo y busca pelearle el poder a María, su antigua protectora en la cárcel, de la que se independizó.

- Juana Molina es "Piquito"

Era transa y adicta. Se crió en la calle, se fue de su casa de chiquita. Es la loquita del penal, no es agresiva, ni una real amenaza aunque lo parezca. Impune, se mete donde no debe y dice lo que no hay que decir. Sin embargo, todas sus mentiras y delirios guardan un lugar de verdad. Pulula por todos lados, hace mandados a cambio de quedarse con algo, y por eso conoce numerosos secretos de La Quebrada. Hay varias “leyendas” alrededor de su locura, pero todas son inciertas.

- Tatu Glikman es "La China"

Cumple condena por “viuda negra”. Es una joven reclusa atractiva, criada en la calle y prostituta. Dentro de la cárcel se convirtió en una estrella, pero a raíz de esto terminará teniendo problemas graves.

Sinopsis oficial de "En el barro"

Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre. En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en “Las embarradas”.