Georgina Barbarossa, picante contra Nico Vázquez tras la infidelidad de Gime Accardi: "¿Nunca la cagó?"

Georgina Barbarossa no se guardó nada al referirse a la reciente confesión de infidelidad de Gime Accardi hacia Nico Vázquez, luego de casi dos décadas de relación, y lanzó comentarios picantes sobre la conducta del actor. La conductora, conocida por su estilo directo y sin filtros en A la Barbarossa (Telefe), se mostró solidaria con Accardi, quien frente a cámaras admitió su error y pidió disculpas públicamente, pero también dejó entrever que Nicolás podría no haber sido completamente inocente en el vínculo.