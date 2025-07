El hijo menor de Locomotora Oliveras habló por primera vez y dejó un pedido especial: "No es lo que deseamos"

Mientras tanto, en redes sociales comenzó a gestarse una convocatoria espontánea para manifestar apoyo de forma presencial frente al hospital santafesino donde está internada. La iniciativa surgió para este sábado 26 de julio por la tarde, pero Alexis pidió prudencia y solicitó que no se realice.

"Pedimos que no se concrete porque eso puede entorpecer el tránsito y el protocolo del hospital", explicó. En su lugar, apeló a la fe y la energía positiva: "La buena energía a distancia está llegando", señaló. Y reiteró: "De forma presencial esta convocatoria no es conveniente frente al Hospital y no es lo que deseamos".

Finalmente, se mostró agradecido hacia el equipo médico que atiende a su madre. "Estoy muy agradecido con todos, que han tenido muy buena atención desde la entrada hasta la salida", concluyó.

image

Qué dice el último parte médico de Locomotora Oliveras

"La paciente Alejandra Oliveras, de 47 años, cursa el undécimo día de internación en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Dr. José María Cullen tras haber ingresado el 14 de julio por un Accidente Cerebrovascular isquémico", comienza detallando el más reciente parte médico.

El informe también confirma: "En el día de ayer se realizó una Traqueotomía percutánea sin complicaciones, lo cual permite descender la dosis de sedoanalgesia, y con ello optimizar la evaluación neurológica".

Finalmente, el parte —firmado por el director del hospital, el doctor Bruno Moroni— concluye señalando que la exboxeadora "permanece estable hemodinámicamente, en asistencia respiratoria mecánica, y presenta algunos signos de respuesta motora a la orden en el hemicuerpo derecho. Su pronóstico continúa siendo reservado".