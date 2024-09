El look de Yuyito González para asistir al Congreso junto a Javier Milei y de qué ex primera dama es fan

“Me gusta cómo se viste Brigitte Macron y también Jennifer López para otros eventos, también me gusta la ropa que usa Melania Trump y también cómo se maquilla”, confesó la novia del mandatario argentino.

Y aseguró, “cuando venga Marcelito de XT le quiero preguntar sobre el look, porque hay atuendos que van y otros no, no sé bien cómo es todavía, estoy aprendiendo

Yuyito González anunció el gran paso que dará en su relación con Javier Milei

La conductora detalló cuál es el plan a futuro próximo que tiene junto al Presidente.

Día a día parece crecer la relación entre Javier Milei y Amalia Yuyito González y, según reveló la conductora, el próximo domingo dará un paso importante mientras el Presidente dará su discurso en el Congreso de la Nación.

Este viernes, la exvedette reveló que el 15 de septiembre es una fecha especial no solo para su vida personal, sino también para su relación con Javier, su pareja.

Qué paso dará Yuyito González en su relación con Javier Milei

"El domingo es un día muy importante para mí porque voy a ir a acompañar a Javier al Congreso de la Nación. Es un evento tremendo en todo sentido, tanto a nivel personal como en lo que significa para nuestro país", contó la conductora en su programa Empezar el día. La ocasión también marcará el primer encuentro de Yuyito con los padres de Javier, un momento cargado de significado para la pareja.

En el evento, González estará acompañada por figuras como Mechi Esper, esposa de Desper, y Cristina Franco, la esposa de Guillermo Francos. Además, Yuyito adelantó que Karina le ha preparado un palco especial para el evento, lo que suma un toque de exclusividad al encuentro.

En cuanto a su atuendo, Yuyito expresó su entusiasmo por la moda y la estética, destacando su reciente descubrimiento de la marca Mia Loretto. "Estoy enamorada de esta marca nueva que descubrí. Me mandaron un montón de ropa maravillosa y el domingo tengo preparado un conjunto para ir al Congreso", comentó, mostrando su admiración por el vestido y accesorios de la colección.

El evento no solo será un hito en su vida personal, sino también una oportunidad para mostrar su estilo y su evolución en el mundo de la moda. Yuyito concluyó la entrevista con un mensaje optimista: "Nos vamos a la city porteña, a disfrutar de este hermoso día. Todos somos hermosos y los animales y las plantas también lo son".