El programa de Homero Pettinato estaría en la cuerda floja a días de estrenarse: "Corre riesgo"

Además, el periodista agregó con escepticismo: "O sea la gente que lo mira es la gente que mira fútbol porque los números no variaron ni en América, ni en la TV Pública, ni en Canal 9, ni en NET. En ningún canal de aire, solo le está chupando a Homero Pettinato", dejando en evidencia sus dudas sobre esa teoría.

Finalmente, Dente no dudó en advertir sobre el futuro del ciclo si la situación no mejora: "Si los números bajos persisten, yo ya me animo a decirles... ayer midió 3.2 y hoy 2.6. Corre riesgo de acá a un mes, su permanencia en el aire".

reaccion en cadena

¿Qué dijo Homero Pettinato sobre el rating?

El conductor, que asumió el desafío de liderar "Reacción en Cadena" por El Trece, se refirió en Intrusos a su debut y a cómo lo está viviendo.

"Al fin debuté, desde adolescente que estaba esperando el momento este y se dio", expresó en diálogo con el programa de América TV. Y, en relación con los comentarios y el rating, se mostró relajado: “Yo no lo vi, hago oídos sordos a todo, me baso en mi Instagram y en el cariño de la gente, que fue muchísimo. No pregunto por rating o repercusiones y el canal respetó eso, a mí nadie me dijo nada. Me pone un poco nervioso, pero yo creo que salió divertido y seguimos grabando, hay que seguir"

Consultado sobre la continuidad del ciclo, Homero fue tajante: “Si al gerente le gusta te dejan y si no te levantan y te enterás ese día, lo entiendo así”.

Por último, entre risas, metió un bocadillo dirigido a su padre, Roberto Pettinato, con quien no había hablado aún tras su debut: “No hablé con él esta semana, te lo juro. Quiero hacer un reclamo paterno, dejá de reventar los departamentos que algo nos tiene que quedar, el reclamo venía por otro lado, nada que ver”, cerró con humor.

homero pettinato