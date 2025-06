Quién es Lauren Sánchez, la mujer que se va a casar con Jeff Bezos

Pero, más allá de estos escándalos, en 2021, en pleno apogeo de su romance, Jeff Bezos dio un giro significativo a su vida profesional al dejar la dirección de Amazon en manos de Andy Jassy. Argumentó la necesidad de dedicar más tiempo a Blue Origin, su empresa de exploración espacial, y a sus obras benéficas. Ya en 2020, había creado el Fondo para la Tierra, una iniciativa destinada a combatir el cambio climático a la que dotó con 10 mil millones de dólares. A pesar de que su nombre de nacimiento es Jeffrey Preston Jorgensen (tomando posteriormente el apellido de su padrastro), Bezos sigue siendo presidente ejecutivo del gigante minorista online, aunque ya no participa en la gestión diaria de Amazon.

