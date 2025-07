Aseguran que Sabrina Rojas tiene un romance con un jugador de la Selección Argentina

"Es Nico González", aseguró el comunicador. "Estuvo muy acaramelada toda la noche. Estuvieron el fin de semana en Chana toda la noche juntos, hubo roce de labios y se fueron juntos", detalló el panelista.

Esto se puso más picante, cuando la Juli Argenta, una de las angelitas desató la polémica con un dato revelador: Nico González estaría casado. "Están hace mucho. Ahora estoy viendo su Instagram hasta el 25 de mayo estaban juntos", comentó, en referencia a la relación de González con Paloma Silberberg.

"Por ahí están separados", opinó Yanina Latorre, abriendo la puerta a la posibilidad de una ruptura reciente.

SABRINA ROJAS ESTARÍA CON EL FUTBOLISTA NICO GONZÁLEZ



Cc #LAM en América TV

Revelaron que hubo un encuentro entre Martín Bossi y Sabrina Rojas: ¿hay amor?

Sabrina Rojas asistió a una función de La cena de los tontos, la comedia que encabezan Martín Bossi, Laurita Fernández y Mike Amigorena. Y, según trascendió, la visita no pasó desapercibida: surgieron indicios que hicieron sonar fuerte la alarma de un posible vínculo sentimental.

Durante su programa, Etchegoyen reveló: “Tengo una perlita que me pasaron el domingo por la noche. Sabrina, que viene de separarse de Lechuga, fue a ver a Bossi al teatro... y me aseguran que hubo situaciones bastante llamativas entre ellos”.

El conductor agregó más picante a la información: “Desde el entorno teatral me describieron escenas de mucha cercanía física. Incluso me hablaron de caricias de más, que no encajaban en un vínculo simplemente amistoso. A mí, la pareja me encanta. Hay imágenes de ellos juntos posando que vamos a mostrar ahora”.

“Me contaron que la intención de él era compartir una cena a solas con ella, aunque no está claro si se concretó ese plan. Lo que sí me dicen es que hubo un flechazo fuerte. ¿Nace una historia entre ellos?”, deslizó el periodista, dejando la pregunta picando.

Sobre la interacción en redes, Etchegoyen detalló: “Él le escribió ‘sos un sol’ en un comentario, y ella respondió con un ‘te admiro y te quiero’, lo cual no hizo más que alimentar los rumores”.

Y cerró con una pista más: “Hay un presunto celestino en esta historia: el productor Ezequiel Corbo, íntimo tanto de Sabrina como de Martín, que habría oficiado de nexo entre ambos. Habrá que ver cómo sigue esta novela en los próximos días”.