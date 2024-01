Ely Bustamante, de cantante revelación a presentar nuevo material.

"Si bien es diferente este single a Imposible, el anterior, lo mío siempre manteniendo el Pop como base", agregó la cantante.

image.png

"Mis canciones nacen de vivencias personales, de otras personas o ficticias. En cuanto al estilo, varían mucho según mi estado de ánimo y gusto en ese momento. Los artistas que siempre me inspiran y admiro son Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Madison Beer, Justin Bieber, Olivia Rodrigo, TheWeeknd, Blackpink, Lali, Tini, Emilia Mernes, entre otros", completó.

El nuevo material y lo que se viene

Embed - imposible

"About You es electro-pop y tiene unos toques vintage que a mí me encantan - soy muy fanática de todo lo vintage-. La canción trata sobre el primer amor adolescente, ese amor incontrolable e inocente", explicó sobre su nuevo single.

Ely Bustamente compone en inglés y en español: "es porque crecí cantando más en inglés que en español con los programas de Disney Channel como High School Musical, Hannah Montana y artistas como Ariana Grande, Miley Cyrus, Demi Lovato, entre muchos otros. Compongo en ambos idiomas. Para mí la música no tiene barreras, es un idioma universal".