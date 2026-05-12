La reacción de Emilia Mernes a la Marcha Federal Universitaria: qué dijo

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Por caso, los docentes que dictan clase a tiempo completo en la Universidad Pública de Buenos Aires (UBA) tienen salarios básicos de menos de un millón de pesos en abril de 2026, cuando una familia tipo necesitó $1.513.033 para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires, según el Instituto de Estadística y Censos porteño.

"Lamentablemente hay un montón de docentes, sobre todo en el último tiempo, que no llegan a fin de mes, que tienen que tener tres laburos, y es insostenible, No podemos dejar que los docentes no puedan dar clases", señaló Benza, por principio, al instar al público a sumarse a la marcha federal universitaria de este martes, la cuarta desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Benza remarcó que es "para luchar por esto que es un pilar de nuestro país y no puede ponerse en discusión", y Emilia Mernes aprovechó para amplificar su mensaje.

"No podemos dejar que rompan una de las pocas cosas que todavía le permiten a alguien poder soñar con un futuro para su vida y de sus familias", sentenció la Benza en olga.