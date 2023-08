El percance de Emilia Mernes arriba del escenario: "Súper humillante"

"Hubo un percance con el pantalón", dijo la cantante, luego de abandonar, dando divertidos saltitos sin darse vuelta, por un instante el escenario para cambiarse la prenda.

"Traaa, en culo", agregó Emilia, con humor, sorteando el inconveniente con sinceridad y simpatía.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Femimernes_%2Fstatus%2F1685816406326067201&partner=&hide_thread=false JAJAAJAJAJAJ COMO SE IBA https://t.co/uTIIW60yQC — Emilia (@emimernes_) July 31, 2023

Después de esta insólita situación, la cantante usó su canal de difusión de Instagram y comentó cómo fue el momento que vivió arriba del escenario.

"No saben lo que me pasó ayer. Tengo mi primera anécdota iconic, súper humillante, en el escenario", comenzó escribiendo Emilia.

Y, agregó: "Estaba terminando la segunda canción Perreito salvaje y vieron que dice 'me encanta que le demos hasta abajo'. Cuando doy hasta abajo escucho prrrrm. Se me rompió el pantalón, justo en la parte del culo".

Luego, continuó en otro mensaje con el relato: "En pleno show quedé en ogt. Lo 'positivo es que solo me vieron los músicos y no el público".

"Nunca me había pasado algo así. Y pensé '¿qué hago ahora?'. Tenía que resolver rápido. Empiezo a recular y voy caminando tiesa hasta el cambio rápido, que es como un camarín que está al lado del escenario", expresó la cantante.

Emilia Mernes canal de difusion.jpg