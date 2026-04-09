Qué pasará con los colectivos en el AMBA este viernes 10 de abril tras el paro de hoy

Cómo sigue el conflicto

Como resultado inmediato del encuentro entre el Gobierno y las empresas, se definió una nueva mesa técnica para el próximo martes por la mañana. Allí se trabajará sobre propuestas concretas para la reorganización del sistema y sobre variantes para el pago de la deuda acumulada con las empresas.

Desde la Secretaría de Transporte sostuvieron que existe “plena disposición” para acompañar al sector en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar la continuidad y calidad del servicio, en un contexto donde la frecuencia de varias líneas quedó en el centro de las críticas de usuarios y autoridades.

Del encuentro participaron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Por parte del sector empresario asistieron representantes de AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP.