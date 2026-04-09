Qué pasará con los colectivos en el AMBA este viernes 10 de abril tras el paro de hoy
Tras la medida de fuerza que afecta a más de 100 líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires, hay expectativa por el funcionamiento del servicio mañana.
La situación de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha sido de incertidumbre y funcionamiento parcial para algunas líneas, mientras que otras están de paro total debido a una medida de fuerza impulsada por la UTA (Unión Tranviarios Automotor).
La medida de fuerza materializada en una "retención de tareas" que comenzó a las 00:00 hs de este jueves tuvo como motivo la falta de pago de la totalidad de los salarios correspondientes al mes de marzo. Por ello, la UTA decidió que los choferes no salgan a trabajar en aquellas empresas que no hayan depositado el sueldo completo.
Cabe señalar que no todas las líneas están de paro, ya que algunas empresas sí cumplieron con los pagos. Sin embargo, se registra una fuerte reducción de frecuencias en gran parte del sistema.
Qué pasará en las próximas horas
Hay una luz de esperanza para que el servicio se normalice, pero no será inmediato: el Gobierno nacional confirmó que ya transfirió fondos a las empresas para destrabar el conflicto. Tras las reuniones de esta mañana, las cámaras empresarias aseguraron que comenzarán a normalizar las frecuencias a medida que el dinero se acredite en las cuentas de los trabajadores.
En este sentido, se espera que para mañana viernes 10 de abril el servicio funcione con total normalidad, a menos que surja un nuevo desacuerdo en las paritarias.
Cómo sigue el conflicto
Como resultado inmediato del encuentro entre el Gobierno y las empresas, se definió una nueva mesa técnica para el próximo martes por la mañana. Allí se trabajará sobre propuestas concretas para la reorganización del sistema y sobre variantes para el pago de la deuda acumulada con las empresas.
Desde la Secretaría de Transporte sostuvieron que existe “plena disposición” para acompañar al sector en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar la continuidad y calidad del servicio, en un contexto donde la frecuencia de varias líneas quedó en el centro de las críticas de usuarios y autoridades.
Del encuentro participaron el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Por parte del sector empresario asistieron representantes de AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP.
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