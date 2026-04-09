Merlo: hallaron muerta a Maitena Garófalo, la chica de 14 años que había desaparecido
La adolescente de 14 años era intensamente buscada desde el miércoles en Merlo. Investigadores analizan su teléfono celular y los contactos del dispositivo.
Maitena Luz Rojas Garófalo, la joven de 14 años que se encontraba desaparecida en el partido bonaerense de Merlo, fue hallada sin vida este jueves. Fuentes policiales de la Agencia Noticias Argentinas indicaron que la principal línea de investigación apunta a un suicidio. "Todo indica que se quitó la vida", señalaron los voceros oficiales.
Los últimos movimientos de Maitena
La última vez que se la vio con vida fue el miércoles, en las inmediaciones de la Escuela N°16. Según la reconstrucción inicial de los hechos:
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Maitena se encontraba junto a su hermana, quien es tres años mayor que ella.
Ambas se saludaron en la puerta de la institución educativa.
La adolescente le indicó a su hermana que iba a "saludar a una amiga" y que luego regresaría, hecho que finalmente no ocurrió y desencadenó su intensa búsqueda.
La investigación y la pista clave deL celular
Tras la confirmación del deceso, las autoridades concentraron los peritajes en los elementos personales de la joven para esclarecer los motivos del trágico desenlace. El foco principal está puesto en su teléfono móvil:
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Dispositivo en el hogar: Al momento de su desaparición, la adolescente había dejado su celular en su vivienda.
Contactos en el exterior: Según la denuncia presentada por el entorno familiar, en el dispositivo se encontraron diversas comunicaciones con números telefónicos radicados en el extranjero.
Presunta inducción: Las primeras hipótesis que manejan las autoridades evalúan si estos teléfonos celulares internacionales la habrían inducido u obligado a escapar de su casa y, posteriormente, a quitarse la vida.
Noticia en desarrollo.
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