Merlo: hallaron muerta a Maitena Garófalo, la chica de 14 años que había desaparecido

Maitena Luz Rojas Garófalo, la joven de 14 años que se encontraba desaparecida en el partido bonaerense de Merlo, fue hallada sin vida este jueves. Fuentes policiales de la Agencia Noticias Argentinas indicaron que la principal línea de investigación apunta a un suicidio. "Todo indica que se quitó la vida", señalaron los voceros oficiales.