¿Qué pasó con Maitena? Salió de la escuela en Merlo y fue hallada muerta en General Las Heras

¿Fue inducida a quitarse la vida por mensajes del exterior?

El fiscal Nicolás Filippini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Morón, ordenó de inmediato peritar el celular y otros dispositivos que la joven, de forma inusual, había decidido dejar en su vivienda (llevándose consigo unos 40 mil pesos).

De ese análisis surgió una pista sumamente inquietante: la joven mantenía contacto con perfiles falsos. Su propia madre alertó al grupo escolar que personas con nombres ficticios y números radicados en países limítrofes "indujeron a que se fuera en forma voluntaria". En base a esto, la causa ahora se centra en determinar si existió una instigación al suicidio y quiénes están detrás de esas oscuras comunicaciones.