Tras el "hate" masivo, Emilia Mernes se mostró junto a una artista internacional: el posteo

"Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento", sentenció.

Lejos de negar por completo los roces, también reconoció que existieron diferencias, aunque aseguró que fueron tratadas en privado: "Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio. Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario".

Finalmente, visiblemente afectada, pidió que cesen los ataques: "Por favor le quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes. Por favor, basta".

En medio del revuelo, Duki también salió a respaldarla públicamente con un mensaje cargado de afecto, donde destacó su vínculo y dejó en claro su postura frente a las críticas.