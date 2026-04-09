Preocupación por el estado anímico de Andrea del Boca: "Llora todo el día y no quiere..."

En paralelo, otro factor habría incidido en su ánimo: la reciente exposición pública de Ricardo Biasotti en el Senado. “Sintió mucho enojo con ver a Biasotti. Justo coincidió su salida con la exposición de Ricardo en el Senado”, reveló.

El periodista también explicó que estas cuestiones le fueron llegando de manera paulatina: “Lo de él se lo fueron contando a cuenta gotas”, detalló, y agregó que actualmente se encuentra contenida por su familia. Finalmente, describió cómo habría sido su estado en las últimas horas: “Andrea ayer lloró todo el día, está angustiada y no quiere saber nada con Gran Hermano. Siente que es una exposición”.

Un cuadro que evidencia el difícil momento que atraviesa la actriz, en medio de la repercusión por su salida, el impacto del accidente y distintas situaciones personales que volvieron a quedar bajo la mirada pública.