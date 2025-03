Emily Ceco habló tras la detención de Santiago Martínez: "Sentí que me iba a matar"

"A él le molestaba cualquier cosa que yo hiciera que no lo hiciera sentir seguro, después me decía que era el amor de su vida y me pedía disculpas llorando", recordó.

En X, Guido Zaffora compartió la primera foto de Martínez tras ser detenido en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa por "Homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa".

DETENIDO ITUZAINGO

Hoy en día Emily intenta rehacer su vida, durmiendo "muy poco, entrecortado y con pesadillas", y accediendo a los pedidos de la Justicia para proveer pruebas de la violencia de género y el intento de asesinato que vivió a manos de Santiago Martínez.

"Cada vez que intentaba sacarlo, venía con más fuerza, sentí muchas cosas (al verlo detenido), que se hizo un poco de justicia, si no entraba así hoy, capaz yo estaba muerta en un cajón", señaló.

Tras la denuncia de Emily "se contactaron otras chicas" con ella, según dijo, por el mismo tema. "Me han mandado mensajes diciendo que era agresivo, nunca con la magnitud con la que fue conmigo. Un compañero del reality salió de testigo en la causa", reveló.

EMILY CECO

Ceco estuvo acompañada por su abogado, Roberto Castillo, quien dio detalles fundamentales para la causa, como que su clienta "nunca más tuvo contacto con él después de la denuncia", y que "hay 80 páginas de prueba" en contra del hombre. "Hubo lesiones previas, esto fue una tentativa de homicidio", sentenció el abogado.

Como pasa muchas veces en los casos de violencia de género donde la víctima pide ayuda a la familia del victimario, Emily se encontró con una total falta de empatía e interés de parte de su suegra.

"Su familia sabe cómo es él, lo apañan, intenté llamar a la madre para buscar a los gatos y la madre me dijo que podría haber quedado entre familia", recordó la joven, que se casó por civil con Martínez pero nunca llegó al altar para la ceremonia religiosa.

"Mi mamá se descompuso y mi papá se largó a llorar cuando les conté", agregó, en contraste con el escenario en lo de su familia política.