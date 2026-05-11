Javier Mascherano rompió el silencio tras su salida de Inter Miami y habló de Lionel Messi
Mientras parece estar en la búsqueda de un nuevo proyecto, el "Jefecito" dio sus primeras declaraciones tras dejar la franquicia de Florida.
A casi un mes de su sorpresiva renuncia al banco del Inter Miami, Javier Mascherano volvió a escena y dio declaraciones no solo sobre su salida de la franquicia, sino también sobre Lionel Messi y la Selección Argentina de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Durante un evento realizado este domingo en México, el "Jefecito" rompió el silencio para analizar el presente de la Selección Argentina de cara a la cita mundialista y dejar pistas sobre dónde podría continuar su carrera como director técnico.
Aprovechando su presencia en tierras aztecas para presenciar el clásico español junto a fanáticos locales, Mascherano no cerró las puertas a la posibilidad de dirigir en la Liga MX. El entrenador destacó el nivel del fútbol mexicano, calificándolo como una competencia "atractiva y fuerte".
“Si se presenta la oportunidad, ¿por qué no? Es una liga competitiva, con buenos equipos y un formato interesante. Además, hay muchos colegas argentinos trabajando allí, lo que me hace seguirla de cerca”, confesó el exvolante, según declaraciones recogidas por el Miami Herald.
Qué dijo Javier Mascherano sobre Lionel Messi
A falta de apenas 30 días para el inicio de la Copa del Mundo, Mascherano se mostró optimista respecto a las chances del equipo de Lionel Scaloni. Para el exentrenador de las juveniles, la Albiceleste llega en una forma inmejorable para defender la corona.
"Ojalá se pueda repetir el título; es el deseo de todos los argentinos. No es una tarea fácil, pero el equipo genera grandes expectativas por cómo viene jugando", aseguró Mascherano.
Consultado sobre la actualidad de Lionel Messi, a quien dirigió hasta hace pocas semanas en Miami, el "Jefecito" fue escueto pero contundente. “Bien, bien... a Leo siempre se lo ve bien”, sostuvo, despejando dudas sobre el estado físico del capitán antes de sumarse a la concentración nacional.
Mascherano dejó su cargo en Florida a mediados de abril alegando motivos personales. Desde entonces, el equipo —que defiende el título de la MLS logrado en 2025— quedó bajo la conducción interina de Ángel Guillermo Hoyos.
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