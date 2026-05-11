Javier Mascherano rompió el silencio tras su salida de Inter Miami y habló de Lionel Messi.

Qué dijo Javier Mascherano sobre Lionel Messi

A falta de apenas 30 días para el inicio de la Copa del Mundo, Mascherano se mostró optimista respecto a las chances del equipo de Lionel Scaloni. Para el exentrenador de las juveniles, la Albiceleste llega en una forma inmejorable para defender la corona.

"Ojalá se pueda repetir el título; es el deseo de todos los argentinos. No es una tarea fácil, pero el equipo genera grandes expectativas por cómo viene jugando", aseguró Mascherano.

Consultado sobre la actualidad de Lionel Messi, a quien dirigió hasta hace pocas semanas en Miami, el "Jefecito" fue escueto pero contundente. “Bien, bien... a Leo siempre se lo ve bien”, sostuvo, despejando dudas sobre el estado físico del capitán antes de sumarse a la concentración nacional.

Mascherano dejó su cargo en Florida a mediados de abril alegando motivos personales. Desde entonces, el equipo —que defiende el título de la MLS logrado en 2025— quedó bajo la conducción interina de Ángel Guillermo Hoyos.