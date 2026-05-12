Yanina Latorre reveló explosivos detalles de la separación de Pampita y Martín Pepa: "La familia festeja"

yanina latorre sobre pampita y martín pepa

La periodista sostuvo que la modelo no lograba aceptar la ruptura y que mantenía la esperanza de reencontrarse con él para revertir la situación. “Ella no aceptaba la separación. Él le contó a sus amigos. La palabra es así: ‘Lo torturó con el teléfono. Llamados, mensajes y audios. Le dijo de todo. A ella se le saltó la cadena y lo insultó de arriba abajo’”, continuó.

En otro tramo del programa, Yanina contó que Martín Pepa ya se encuentra instalado en Londres y deslizó que habría retomado contacto con otra mujer. “Ya salió con una chica que conocía de antes de Carolina”, aseguró.

Además, remarcó que el entorno familiar del polista nunca terminó de aprobar del todo la relación con Pampita y que la dinámica entre ellos era complicada. Según contó, desde ese círculo íntimo consideran que “ella era muy absorbente” y recordó que la pareja ya había atravesado otras separaciones antes de esta ruptura definitiva.

Antes de finalizar el programa, Latorre compartió un último mensaje que, según dijo, le envió un amigo cercano de Pepa y que resumiría el sentimiento del entorno del polista tras la separación: “Ella era insoportable”.