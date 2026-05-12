Ramos Mejía: una mujer se subió al capot de su auto para evitar que se lo roben y la arrastraron 50 metros

Los ladrones avanzaron unos 50 metros con la mujer aferrada al capot, hasta que decidió arrojarse al asfalto. Como consecuencia, sufrió una lesión en el cuero cabelludo y una fractura en la pierna.

Las imágenes que difundieron las cámaras muestranel momento exacto del forcejeo y del arrastre sobre la avenida. El material fue clave para reconstruir la secuencia y ya lo analizan los investigadores. Vecinos y transeúntes se manifestaron consternados por la violencia del hecho y pidieron mayor presencia policial en la zona.

Tras el brutal asalto, personal policial y una ambulancia llegaron rápidamente al lugar. Mariana fue derivada a la Clínica Juan de Dios, donde recibió atención médica y se confirmó que está fuera de peligro.

Los tres delincuentes lograron escapar y hasta el momento no fueron detenidos. La UFI 12 de La Matanza, a cargo del fiscal Matías Marando, interviene en la causa y dispuso las primeras medidas judiciales para avanzar en la pesquisa: tomar testimonios, analizar las cámaras y efectuar medidas sobre los vehículos involucrados. Desde la fiscalía pidieron a la comunidad que aporte datos si vio algo y aseguraron que no se descartarán líneas de investigación mientras continúan la búsqueda de los sospechosos.

El episodio se suma a una serie de hechos de inseguridad que vienen registrándose en el conurbano bonaerense, donde vecinos reclamaron medidas concretas.