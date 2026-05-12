Ramos Mejía: una mujer se subió al capot de su auto para evitar que se lo roben y la arrastraron 50 metros
La víctima, de 50 años, fue abordada por tres delincuentes que, a punta de pistola, le sustrajeron el Fiat Mobi en el que esperaba a su hija.
Una mujer sufrió un violento robo de auto en en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza: tres delincuentes la sorprendieron, la obligaron a bajar de su auto y, en un intento desesperado por evitar el robo, ella se subió al capot mientras los ladrones intentaban escapar. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.
El episodio ocurrió minutos antes de las 16 de este lunes en la calle Rosales al 1150. La víctima, Mariana Ruth Costa Rolleri, de 50 años, esperaba a su hija dentro de su Fiat Mobi cuando fue abordada por los delincuentes, según informaron fuentes policiales.
Los ladrones avanzaron unos 50 metros con la mujer aferrada al capot, hasta que decidió arrojarse al asfalto. Como consecuencia, sufrió una lesión en el cuero cabelludo y una fractura en la pierna.
Las imágenes que difundieron las cámaras muestranel momento exacto del forcejeo y del arrastre sobre la avenida. El material fue clave para reconstruir la secuencia y ya lo analizan los investigadores. Vecinos y transeúntes se manifestaron consternados por la violencia del hecho y pidieron mayor presencia policial en la zona.
Tras el brutal asalto, personal policial y una ambulancia llegaron rápidamente al lugar. Mariana fue derivada a la Clínica Juan de Dios, donde recibió atención médica y se confirmó que está fuera de peligro.
Los tres delincuentes lograron escapar y hasta el momento no fueron detenidos. La UFI 12 de La Matanza, a cargo del fiscal Matías Marando, interviene en la causa y dispuso las primeras medidas judiciales para avanzar en la pesquisa: tomar testimonios, analizar las cámaras y efectuar medidas sobre los vehículos involucrados. Desde la fiscalía pidieron a la comunidad que aporte datos si vio algo y aseguraron que no se descartarán líneas de investigación mientras continúan la búsqueda de los sospechosos.
El episodio se suma a una serie de hechos de inseguridad que vienen registrándose en el conurbano bonaerense, donde vecinos reclamaron medidas concretas.
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