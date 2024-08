Vuelve "Emily in París" con elegancia, drama y romance: lo mejor y lo peor de su temporada final

Embed - Emily in Paris: Season 4 Part 1 | Official Trailer | Netflix

La temporada tres se cierra con una noticia: Camille está embarazada y Emily se entera porque le cuenta Gabriel. Es por esto que, a pesar de que Camille y el chef no se casaron, la especialista en mercadotecnia decide no volver con él. Además, también está el hecho de que en el día de la boda de ambos, Emily se separa de Alfie. Tal es así que este es el punto de partida para los nuevos episodios que tienen un inicio tan desesperado como encantador y, si bien una vez más repite fórmula: vaga entre los amores de Emily y sus errores laborales, es una producción que funciona.

A diferencia de series como "Élite" que, durante ocho temporadas, repitió fórmula y terminó siendo sosa, lo que tiene "Emily in París" es un enorme acierto en su guion que, si bien tiene su base asentada, siempre busca problemáticas nuevas. No solamente enfocándose en los romances de la protagonista, sino también en cómo se desarrolla en un país al que ella ama, pero que siempre se encuentra con un choque cultural que la detiene. La perseverancia de Emily es entusiasta y alegre, aunque en ocasiones sofocante, pero esa es la magia que tiene esta ficción. Combinar todos los aspectos necesarios para hacer de este personaje algo estresante, con el que es fácil empatizar y, al mismo tiempo, adorar.

emily in paris

"Emily in París", a pesar de que no se basa en un libro, es una serie necesaria para las conocidas como "book lovers" (me sumo a este grupo, claro) que se encamina a tener el final más que adecuado. Como si sacado de un cuento de hadas se tratara, su corazón se divide entre el príncipe de su vida y el príncipe que le arregló los pedazos rotos de su corazón. Además, lidiando entre amistades fallidas, trabajos complicados y mucho más. El guion está, parece ser, perfectamente armado para la esencia que Lily Collins le pone a este personaje desde su primera temporada.

Porque, a decir verdad, ¿qué significa un buen libro sin un buen actor? Collins siempre hizo personajes icónicos y sublimes, pero su delicadeza y su perfección al mejor estilo Anna Scott (Julia Roberts) en "Un lugar llamado Notting Hill", hacen que en "Emily in París" pueda marcar la diferencia. Creo, fielmente, que este será el personaje de su carrera que siempre será recordado y aplaudido sean o no fanáticos de historias de este tipo. Porque, además, no es sólo ella, sino también el elenco que la acompaña, en especial Lucien Laviscount (Alfie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel) y Camille Razat (Camille), quienes son un complemento no sólo amoroso sino también conflictivo para Emily.

emily en paris

En definitiva, si bien "Emily in París" repite fórmula para su temporada final, lo cierto es que sigue siendo igual de atrapante y poco forzosa en todos sus aspectos. A su vez, combinando los estilos del personaje con la puesta en escena y la música, respetando la cultura francesa, esta serie llega a su cierre tan esperado y a lo grande, es decir siendo, todavía, una producción disfrutable y aceptable. No te pierdas su regreso este 15 de agosto con sus primeros episodios que estarán disponibles a partir de las 4 de la mañana. En cuanto al resto se podrán ver a partir del 12 de septiembre.