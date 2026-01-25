"Era molesto": Gloria Carrá visitó a Mirtha Legrand y reveló las razones de un cambio en su vida

La revelación comenzó cuando Gloria aclaró que su identidad real se vincula a una raíz italiana poco frecuente. "Mi apellido verdadero es Currá, pero en ese momento había guías telefónicas y no hay mucha gente que tenga ese apellido. Cuando yo hacía Señorita Maestra, buscaban en la guía y llamaban a todos a las dos, tres de la mañana, lo que resultaba molesto”, explicó la invitada, recordando el impacto que tuvo en su vida cotidiana el suceso de aquella emblemática serie.