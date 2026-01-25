"Era molesto": Gloria Carrá visitó a Mirtha Legrand y reveló las razones de un cambio en su vida
Durante la reciente transmisión de "La noche de Mirtha", la actriz contó que su verdadero apellido es Currá. La decisión detrás del cambio es inesperada.
En una reciente velada de La noche de Mirtha, la reconocida actriz y cantante Gloria Carrá se permitió un momento de introspección para compartir una anécdota que marcó el inicio de su trayectoria en el espectáculo. Ante la atenta mirada de la mítica conductora, la artista desmenuzó una historia inédita sobre el origen de su apellido artístico, una decisión que, aunque parezca menor, fue clave para preservar la intimidad de su hogar durante sus primeros años de éxito infantil.
La revelación comenzó cuando Gloria aclaró que su identidad real se vincula a una raíz italiana poco frecuente. "Mi apellido verdadero es Currá, pero en ese momento había guías telefónicas y no hay mucha gente que tenga ese apellido. Cuando yo hacía Señorita Maestra, buscaban en la guía y llamaban a todos a las dos, tres de la mañana, lo que resultaba molesto”, explicó la invitada, recordando el impacto que tuvo en su vida cotidiana el suceso de aquella emblemática serie.
El asedio telefónico se volvió insostenible para su familia. Ante la desesperación de su madre, quien evaluaba seriamente la posibilidad de realizar un trámite para cambiar el número de teléfono particular, apareció la figura de una leyenda del espectáculo argentino: Darío Vittori. El actor, con la sabiduría que le otorgaban los años de oficio, le brindó una solución mucho más práctica y creativa.
Según relató Gloria, el consejo de Vittori fue determinante: “No, no cambies el número de teléfono, cambiate el apellido”. Con la simplicidad de quien conoce las reglas del juego mediático, el veterano actor le propuso una modificación mínima pero efectiva para despistar a los curiosos sin perder la esencia de su nombre original. “Cambia una letra nada más, ponete Carrá”, fue la sugerencia exacta que la actriz adoptó de inmediato y que la acompañaría durante el resto de su carrera profesional.
A pesar de que el mundo la conoce por su nombre artístico, Gloria mantiene un vínculo profundo con su identidad de nacimiento. De hecho, conserva su apellido original en su perfil de Instagram como un guiño a sus raíces. Para ella, el cambio de vocal no borró el sentido de su herencia, ya que asocia el término "Currá" con el esfuerzo constante.
“Yo trabajo desde los ocho, así que creo que me representa”, reflexionó la cantante, haciendo referencia a que, en la interpretación popular, su apellido real remite a la acción de trabajar. De esta manera, aunque la estrategia de Vittori logró detener las llamadas inoportunas de madrugada, la esencia trabajadora de la pequeña que debutó hace décadas sigue intacta detrás de la letra "a" que hoy corona su prestigioso presente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario