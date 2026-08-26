"Es un...": la mamá de Lali Espósito apuntó contra Marcelo Polino en medio de la polémica
Durante una entrevista con Ángel de Brito en Bondi Live, Majo se refirió al cruce entre Lali Espósito y Marcelo Polino y dejó en claro qué piensa del periodista.
Majo Riera, mamá de Lali Espósito, se refirió a la polémica que se generó entre su hija y Marcelo Polino después de que el periodista relatara una situación ocurrida en el marco de una grabación de la serie sobre Moria Casán.
En una conversación con Ángel de Brito en Bondi Live, Riera dio su mirada sobre el episodio y reconoció que lamentó lo sucedido. Además, cuestionó directamente la versión de Polino y aseguró que lo que contó sobre Lali no habría ocurrido de esa manera.
"Me da pena lo que pasó con Marcelo Polino. Me parece que es un buen tipo. No sé por qué dijo lo que dijo. Dijo algo que no es verdad. Hacer quedar a alguien como algo que no es", expresó.
La polémica ya había tenido la respuesta de la propia Lali, quien salió públicamente a desmentir lo ocurrido tanto a través de las redes sociales como posteriormente ante el conductor de LAM.
Majo Riera habló sobre la relación de Lali Espósito con Marcelo Polino
Durante la entrevista, la mamá de la cantante también hizo una diferenciación respecto de los vínculos que se generan dentro del ambiente artístico y explicó qué significa para ella considerar amiga a una persona.
"Se cree que en el medio todos son amigos. Amigo es al que yo le hago una comida y lo invito a casa", manifestó.
Por otro lado, Majo contó cómo suele acompañar a Lali cuando queda involucrada en situaciones de fuerte exposición mediática. En ese sentido, reveló cuál es uno de los consejos que le transmite a su hija cuando aparece alguna controversia.
"Yo siempre le digo a Lali: 'el tiempo acomoda todo'. Lali no está hace 2 minutos. Lali labura hace 25 años sin ningún quilombo", sostuvo.
Finalmente, Riera explicó cuál habría sido el punto que realmente incomodó a la artista en medio de la polémica. Según indicó, el malestar no pasó por una diferencia de opiniones con Polino, sino por considerar que se contó una situación que no ocurrió.
"A ella le molestó que Polino diga algo que no es cierto y que no está bueno", cerró.
Cómo comenzó la polémica entre Lali Espósito y Marcelo Polino
El conflicto surgió luego de que Marcelo Polino relatara una situación vinculada a una grabación de la serie sobre Moria Casán. El periodista contó que un grupo de "amigos de toda la vida" —entre quienes mencionó a la Negra Vernaci, Vicky y Stefy Xipolitakis y Barbie Simons— había compartido un momento de espera.
Según la versión que dio Polino, Lali habría decidido permanecer en otra habitación porque tenía "pica" con él. La cantante, sin embargo, rechazó públicamente esa interpretación.
A través de X, Lali compartió un video del detrás de escena junto a Moria Casán y recurrió a la ironía para responder a lo que se estaba diciendo. Allí aseguró que era "un holograma" y que no había estado con nadie, con la intención de desmentir el relato del periodista.
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