"Es un...": la mamá de Lali Espósito apuntó contra Marcelo Polino en medio de la polémica

"Se cree que en el medio todos son amigos. Amigo es al que yo le hago una comida y lo invito a casa", manifestó.

Por otro lado, Majo contó cómo suele acompañar a Lali cuando queda involucrada en situaciones de fuerte exposición mediática. En ese sentido, reveló cuál es uno de los consejos que le transmite a su hija cuando aparece alguna controversia.

"Yo siempre le digo a Lali: 'el tiempo acomoda todo'. Lali no está hace 2 minutos. Lali labura hace 25 años sin ningún quilombo", sostuvo.

Finalmente, Riera explicó cuál habría sido el punto que realmente incomodó a la artista en medio de la polémica. Según indicó, el malestar no pasó por una diferencia de opiniones con Polino, sino por considerar que se contó una situación que no ocurrió.

"A ella le molestó que Polino diga algo que no es cierto y que no está bueno", cerró.

Cómo comenzó la polémica entre Lali Espósito y Marcelo Polino

El conflicto surgió luego de que Marcelo Polino relatara una situación vinculada a una grabación de la serie sobre Moria Casán. El periodista contó que un grupo de "amigos de toda la vida" —entre quienes mencionó a la Negra Vernaci, Vicky y Stefy Xipolitakis y Barbie Simons— había compartido un momento de espera.

Según la versión que dio Polino, Lali habría decidido permanecer en otra habitación porque tenía "pica" con él. La cantante, sin embargo, rechazó públicamente esa interpretación.

A través de X, Lali compartió un video del detrás de escena junto a Moria Casán y recurrió a la ironía para responder a lo que se estaba diciendo. Allí aseguró que era "un holograma" y que no había estado con nadie, con la intención de desmentir el relato del periodista.