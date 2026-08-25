Marcelo Polino reculó y aclaró sus dichos sobre Lali Espósito: "Una estupidez"
El periodista habló en LAM luego de la repercusión de sus dichos sobre una situación ocurrida durante la grabación de la serie de Moria Casán.
Marcelo Polino estuvo presente en LAM (América) y habló sobre la repercusión que generó el enigmático que había dado días atrás durante su participación en el programa de Moria Casán. El periodista buscó aclarar sus dichos y explicó qué había sucedido realmente con Lali Espósito.
El origen de la polémica estuvo relacionado con una situación que Polino observó durante la filmación de la serie de Moria Casán para Netflix, producción que reunió a diferentes figuras. Según había relatado, mientras varias de las personas presentes se encontraban juntas, una permanecía en otro sector.
Ese episodio fue el que posteriormente llevó al periodista a plantear un enigmático cuando estuvo en el programa de Moria. Sin embargo, luego de que sus palabras generaran distintas interpretaciones, Polino decidió explicar cómo había ocurrido todo.
Ángel de Brito enfrentó a Marcelo Polino por sus dichos sobre Lali Espósito
Durante su visita a LAM, Ángel de Brito fue directo y le preguntó a Polino: “¿Mentiste?”. Ante la consulta del conductor, el periodista negó haber inventado la situación y cuestionó la dimensión que terminó tomando el tema.
“Hay como un relato armado frente a una situación que fue una estupidez, que yo no puedo creer. De hecho, acá hay dos personas que son testigos de lo que pasó. Cuando voy a conducir el programa de Moria, yo conté '¿qué pasó en la filmación? ¿algún chimentito?' Bueno, hice un enigmático. Estábamos todas las figuras en un lugar y una estaba en otro lado. Me dice, ¿y esa persona tenía algún problema con alguno? Sí, conmigo en el pasado, era yo trayendo la pelea del otro. Se desarma el enigmático y terminó”, contó.
De esta manera, Polino explicó que la situación que dio origen a sus dichos había ocurrido durante la filmación de la serie de Moria Casán para Netflix, mientras que el enigmático apareció después, cuando recordó aquella jornada durante su participación en el programa de la diva.
Además, el periodista sostuvo que alrededor de lo que había contado se terminó construyendo un relato que, desde su punto de vista, le dio al episodio una dimensión que nunca tuvo. Para respaldar su versión, remarcó que había personas que fueron testigos de lo sucedido.
Así, de una vez por todas, frente a la pregunta de Ángel de Brito, Marcelo Polino buscó despejar las versiones sobre un supuesto conflicto con Lali Espósito y aclaró cómo surgió el enigmático que terminó generando repercusión.
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