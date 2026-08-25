Marcelo Polino reculó y aclaró sus dichos sobre Lali Espósito: "Una estupidez"

De esta manera, Polino explicó que la situación que dio origen a sus dichos había ocurrido durante la filmación de la serie de Moria Casán para Netflix, mientras que el enigmático apareció después, cuando recordó aquella jornada durante su participación en el programa de la diva.

Además, el periodista sostuvo que alrededor de lo que había contado se terminó construyendo un relato que, desde su punto de vista, le dio al episodio una dimensión que nunca tuvo. Para respaldar su versión, remarcó que había personas que fueron testigos de lo sucedido.

Así, de una vez por todas, frente a la pregunta de Ángel de Brito, Marcelo Polino buscó despejar las versiones sobre un supuesto conflicto con Lali Espósito y aclaró cómo surgió el enigmático que terminó generando repercusión.