Establecimiento exclusivo: cuánto sale la cuota del colegio de los hijos de la China Suárez en Turquía

china suarez hijos

El cambio de país y de colegio representa un nuevo desafío para la familia, que busca garantizar a sus hijos una educación de alto nivel mientras se adapta a la vida en Estambul. La elección de un establecimiento como The British International School of Istanbul refleja la importancia que la actriz le da a la formación académica y al entorno multicultural para sus hijos, quienes ahora comienzan a vivir una experiencia educativa y cultural diferente.

La mudanza también marca un nuevo capítulo en la vida de la China Suárez, quien continúa combinando su carrera artística con la crianza de sus hijos en el exterior, mientras comparte con sus seguidores cómo van enfrentando estos cambios significativos en su rutina diaria.