Establecimiento exclusivo: cuánto sale la cuota del colegio de los hijos de la China Suárez en Turquía
La actriz se instaló en Estambul y sus hijos asisten al prestigioso The British International School of Istanbul, una de las instituciones más exclusivas del país.
China Suárez sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo sus hijos se adaptan a la nueva rutina escolar en Estambul. Las imágenes compartidas en sus redes sociales permitieron identificar rápidamente el colegio al que asisten: el The British International School of Istanbul, conocido por su enfoque internacional y su alta calidad educativa.
Esta institución también había recibido a los hijos de Wanda Nara durante su estadía en Turquía. El colegio se distingue por su perfil global, promoviendo la diversidad cultural y el respeto por distintas creencias y valores. Sin embargo, su exclusividad genera controversia, ya que no acepta estudiantes turcos, una regulación impuesta por el propio Ministerio de Educación local.
En cuanto a los costos, la matrícula está muy por encima del promedio. Las cuotas anuales oscilan entre 18.150 y 49.050 dólares, dependiendo del nivel educativo, que va desde jardín de infantes hasta la secundaria. Para quienes prefieran pagos fraccionados, la institución ofrece opciones trimestrales que van de 6.050 a 16.350 dólares.
A estos valores se suman otros gastos administrativos: la tarifa de solicitud asciende a 1.250 dólares y la inscripción inicial a 5.500 dólares, monto que se abona una sola vez al ingresar.
El cambio de país y de colegio representa un nuevo desafío para la familia, que busca garantizar a sus hijos una educación de alto nivel mientras se adapta a la vida en Estambul. La elección de un establecimiento como The British International School of Istanbul refleja la importancia que la actriz le da a la formación académica y al entorno multicultural para sus hijos, quienes ahora comienzan a vivir una experiencia educativa y cultural diferente.
La mudanza también marca un nuevo capítulo en la vida de la China Suárez, quien continúa combinando su carrera artística con la crianza de sus hijos en el exterior, mientras comparte con sus seguidores cómo van enfrentando estos cambios significativos en su rutina diaria.
