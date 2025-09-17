Abogados de la China Suárez quieren borrar a Wanda Nara del juicio contra Yanina Latorre: su argumento

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1968367167121866907&partner=&hide_thread=false ÚLTIMO MOMENTO: "LA CHINA" SUÁREZ LE PONE UN FRENO A WANDA NARA@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/pk0EYnJlBl — América TV (@AmericaTV) September 17, 2025

¿Qué opinó Benjamín Vicuña sobre la China Suárez y sus hijos?

Consultado por un periodista de América TV sobre Amancio y Magnolia, que están con su madre en Turquía, el actor chileno manifestó: “Es difícil adaptarse y acomodarse a esta nueva vida. Pero bueno, nada, haciendo lo posible por entender y acoplarme a la nueva forma y el bienestar de mis hijos”. Y añadió: “Yo trato de desdramatizar, trato de entender que lo importante pasa por otro lado. De adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá”.

“Me vine a vivir a Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad. Eso es un hecho, es real”, continuó Benjamín Vicuña con tono filoso y concluyó: "Este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho, me hace planificarme, pero es todo demasiado”.