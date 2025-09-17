Abogados de la China Suárez quieren borrar a Wanda Nara del juicio contra Yanina Latorre: su argumento
Salió a la luz la nueva estrategia legal de la actriz en la demanda contra la conductora de "Sálvese quien pueda" (América). De qué se trata.
La China Suárez inició una demanda por daños y perjuicios contra Yanina Latorre y Ángel de Brito, y ambos conductores decidieron convocar a Wanda Nara como testigo en el proceso judicial. Sin embargo, tras la ausencia de la empresaria el pasado viernes 12 de septiembre, los abogados de la actriz optaron por presentar una nueva acción legal contra la mediática.
¿Cuál fue la decisión de los abogados de la China Suárez respecto a Wanda Nara?
Paula Varela en Intrusos comentó: "Acá no hay paz. Dentro del juicio que mantenía la China con Ángel y Yanina, que ya sabíamos, se presentan distintos testigos. ¿Qué pasa ahora con Wanda y la China dentro de este contexto?". Y añadió: "Wanda era llamada a declarar como testigo de parte contra la China Suárez, no se presentó cómo tenía que presentarse, y ahora lo que pide la China Suárez es que Wanda no pueda ser llamada a declarar".
La periodista explicó también que la intención de la China Suárez es que "el testimonio de Wanda sea visto como inválido por la enemistad manifiesta que tienen, entonces no sería válido el testimonio de Wanda contra ella porque habría animosidad", y agregó: "Se bajaron varios testigos como Cinthia Fernández que también estaba llamada a declarar y no fue".
Finalmente, Rodrigo Lussich leyó al aire un fragmento del documento presentado por los abogados contra Wanda Nara: "No habiendo comparecido la testigo a la audiencia fijada el 12 de septiembre ni justificada su inasistencia solicito se la tenga por desistida de la misma".
¿Qué opinó Benjamín Vicuña sobre la China Suárez y sus hijos?
Consultado por un periodista de América TV sobre Amancio y Magnolia, que están con su madre en Turquía, el actor chileno manifestó: “Es difícil adaptarse y acomodarse a esta nueva vida. Pero bueno, nada, haciendo lo posible por entender y acoplarme a la nueva forma y el bienestar de mis hijos”. Y añadió: “Yo trato de desdramatizar, trato de entender que lo importante pasa por otro lado. De adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá”.
“Me vine a vivir a Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad. Eso es un hecho, es real”, continuó Benjamín Vicuña con tono filoso y concluyó: "Este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho, me hace planificarme, pero es todo demasiado”.
