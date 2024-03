Esteban Lamothe destrozó a Luis Brandoni tras sus dichos contra Ricardo Darín y "Argentina 1985"

Durante una entrevista con Juan Etchegoyen, Esteban Lamothe habló sin filtro de lo que opinaba de estos dichos. “Leí lo que dijo Brandoni sobre la película, me da risa lo que dijo y me pareció desmedido, habrá algo ahí...quizás no tenía un buen día y se sentía mal, no lo conozco a Luis Brandoni, me parece un actorazo, he visto muchas películas de él y Darín me parece un genio total, qué te voy a decir”, comenzó diciendo Esteban.