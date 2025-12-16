Esteban Mirol reveló detalles estremecedores del abuso que vivió cuando era niño: "Mis viejos me creyeron"

A lo largo de la charla, Mirol aclaró que no se trata de una vivencia que haya expuesto públicamente de manera habitual, aunque sí era conocida dentro de su entorno más cercano. “La familia ya lo sabía, algunos amigos no, y como siempre te preguntan por qué no lo contaste. Y porque no da. Me recuperé bien, hay gente a la que le cuesta más. A mí no, la mejor terapia fueron mis viejos. Me apoyaron”, señaló, remarcando el sostén emocional que recibió y el papel fundamental de sus padres en el proceso de recuperación.