Esteban Mirol reveló detalles estremecedores del abuso que vivió cuando era niño: "Mis viejos me creyeron"
En una charla con Ángel de Brito en Ángel Responde (Bondi), el periodista se animó a hablar del abuso que sufrió siendo niño.
La reciente participación de Esteban Mirol en el stream Ángel Responde, que conduce Ángel De Brito, dejó al descubierto un aspecto poco difundido de su historia personal. En un clima de respeto y escucha, el periodista decidió compartir un episodio profundamente doloroso de su niñez: el abuso que atravesó a los siete años. El tema surgió a partir de una consulta cuidadosa del conductor y dio paso a un testimonio íntimo, contado desde la reflexión y la distancia del tiempo.
A lo largo de la charla, Mirol aclaró que no se trata de una vivencia que haya expuesto públicamente de manera habitual, aunque sí era conocida dentro de su entorno más cercano. “La familia ya lo sabía, algunos amigos no, y como siempre te preguntan por qué no lo contaste. Y porque no da. Me recuperé bien, hay gente a la que le cuesta más. A mí no, la mejor terapia fueron mis viejos. Me apoyaron”, señaló, remarcando el sostén emocional que recibió y el papel fundamental de sus padres en el proceso de recuperación.
En ese mismo relato, el periodista puso el foco en la reacción de su familia al enterarse de lo ocurrido y en la importancia de haber sido acompañado desde el primer momento. “Mis viejos me creyeron, lo sacaron a las patadas”, afirmó con contundencia. También mencionó un reencuentro inesperado con esa persona años más tarde, en una situación cargada de simbolismo. “Después me encontré con ese hombre, fue al velatorio de mi padre. Pero ya está, ya fue”, expresó, dando cuenta de una etapa que siente superada.
En ese marco, Mirol sumó una información que llamó especialmente la atención del público del ciclo: la edad que tenía su agresor cuando ocurrieron los hechos. Tal como detalló, se trataba de un joven de “15 o 16 años”. El relato se dio de manera medida y reflexiva, sin recurrir a recursos efectistas, y puso el foco en el proceso personal que le permitió transitar y resignificar lo vivido con el paso de los años.
A lo largo de la emisión, Ángel De Brito y el resto del equipo del programa subrayaron la templanza y la franqueza con la que el periodista decidió exponer una vivencia tan delicada. El testimonio generó un fuerte impacto en la audiencia, que destacó el valor de que estas experiencias se compartan desde una mirada respetuosa, consciente y centrada en la fortaleza individual.
