Ex Gran Hermano explotó contra Telefe: "Basta, ya está"

Tras esto, apuntó contra otro aspirante que compartió su historia personal: “Amo que la gente vaya por el lado de dar lástima. Él quiere dar lástima para que la gente lo quiera”, ironizó. Sus comentarios no pasaron desapercibidos y provocaron un inesperado cruce en redes con el protagonista del video, que salió a contestarle.

Por el momento, "Gran Hermano: Generación Dorada" no tiene participantes confirmados, ya que la última edición, que duró muchos meses, terminó recientemente y los castings recién comenzaron. Sin embargo, desde Telefe ya adelantaron que el Golden Ticket será una herramienta clave en esta edición.

Jorge Rial reveló que Marcelo Tinelli fue tentado para "Gran Hermano: Famosos" y lo destrozó

El regreso de Jorge Rial a Radio 10, al frente de su programa Argenzuela, no pudo ser más impactante. Apenas pisó suelo argentino y volvió al aire, el periodista fue sorprendido con una de las primicias más espectaculares del año. De la mano de Nacho Rodríguez, periodista especializado en el mundo televisivo y con el aliento de Gustavo Silvestre, se reveló que Gran Hermano "famosos y celebridades", que se prepara para 2026, estaría apostando "a ir por todo" y tendría como primer convocado a nada menos que Marcelo Tinelli.

Sí, lo leyeron bien. La intención de Telefe es que Marcelo Tinelli no sea el conductor ni un panelista, sino que participe como un concursante más dentro de la Casa. Esto implicaría someterse a las nominaciones semanales y al veredicto del público, que decidiría su continuidad o eliminación del programa. La noticia generó sorpresa no solo en los oyentes, sino también en el propio Rial.

"Ustedes saben que cuando doy una noticia es porque la tengo chequeada, rechequeada, recontrachequeada, confirmada, reconfirmada y recontraconfirmada, y este es el caso. Aparte si hay un lugar al que tengo buen acceso de información es en Gran Hermano, así que tengo una primicia para dar. Gran Hermano Famosos o Celebridades es lo que se viene, y el primer famoso al que llamaron para participar es Marcelo Tinelli. Si, Tinelli", aseguró Nacho Rodríguez, cuya información ha causado revuelo, incluso en medio de sus frecuentes desacuerdos con Ángel de Brito.

Rial no salía de su asombro. Inicialmente, no estaba seguro si la noticia era producto del jet lag o una broma. Sus expresiones de sorpresa y confusión eran evidentes, y le costó procesar si le hablaban en serio o en chiste. Solo cuando comprendió la veracidad de la información, pudo reaccionar ante lo que estaba oyendo.

Tras verificar que no se trataba de "una jodita para Tinelli", Jorge Rial atinó a expresar su incredulidad: "Pero si acepta es fondo de olla total, es el final de todo, no, no, no puedo entender esto", dijo con una sonrisa mezclada con asombro. Nacho Rodríguez intentó defender la credibilidad de su primicia, mientras que Gustavo Silvestre sorprendió nuevamente a Rial con su perspectiva.

"Mirá, Jorge, en esta época donde los realities están de moda y donde él viene haciendo realities hasta de su propia vida yo no vería tan mal si acepta eh, para mi estaría en línea con su actualidad", le comentó Silvestre. La respuesta de Rial fue contundente y llena de ironía: "¡Pero Gato! Estamos hablando del conductor más importante en la historia de la televisión argentino, el más exitoso, no podés ir a olerle los pedos a unos extraños... Es fondo de olla total, ya te lo digo".

Esta explicación "brutal" de Rial pareció convencer a Silvestre, quien no pudo contener la risa ante la ocurrencia de su compañero. La posibilidad de ver a Tinelli como un participante más en Gran Hermano sin duda generaría un revuelo sin precedentes en la televisión argentina.