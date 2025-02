Ezequiel Lavezzi complicado: el papá de Yanina Screpante denuncio que su hija sufrió violencia de género

El periodista Juan Etchegoyen públicó una serie de audios de Eduardo, el padre de la modelo, que confirmó por primera vez que su hija sufrió violencia de género por parte del jugador ya retirado del plano profesional. “Quiero decirles también que en las últimas horas he hablado con personas del entorno de Yanina que también me dicen que esto sucedió, además con lujo de detalle que después contaré cuando me habiliten a decirlo pero es todo muy fuerte”.