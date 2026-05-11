Christian Nodal presentó el cuarto de su hija Inti y la hermana de Cazzu lo destrozó

Sin embargo, el golpe más duro vino desde el entorno de la artista jujeña. Florencia Cazzuchelli, hermana de Cazzu, no se quedó callada y disparó una historia de Instagram que prendió fuego todo: “Dentro de un par de días (espero que antes) van a entender por qué tira esos manotazos de ahogado y arma todo ese circo. Esperen nomás”. Estas palabras fueron leídas como una advertencia de que pronto saldrá a la luz información que podría dejar mal parado al mexicano.

christian nodal

Mientras Nodal muestra lujos en Houston, Cazzu se encuentra de gira por los Estados Unidos. En el marco del Día de la Madre en aquel país, la cantante aprovechó para bajar un mensaje con mucha carga social y personal, reflexionando sobre lo difícil que es criar cuando falta el acompañamiento de la otra parte.

“Les deseo con toda mi alma una maternidad respetada, justa, equitativa y protegida. Una que sea escuchada y no una hazaña imposible”, escribió la artista, dejando entrever su propia experiencia. También sumó palabras de aliento para quienes no tienen una red de contención: “Les deseo amor y contención, interés de quienes las rodea sobre todo si están solas. Pero si la maternidad que atraviesan es diferente, las abrazo con todo mi amor”.

Christian Nodal

La distancia entre Texas y Argentina parece ser cada vez más grande, no solo en kilómetros, sino en la forma de entender la crianza de Inti. Lo que está claro es que esta tregua visual que intentó armar Nodal con el video del cuarto no fue suficiente para calmar las aguas con la familia de su ex.