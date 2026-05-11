Christian Nodal presentó el cuarto de su hija Inti y la hermana de Cazzu lo destrozó
En sus redes sociales, el cantante mostró cómo espera a su hija en su hogar. Los detalles de la disputa con la hermana de Cazzu y lo viral en redes.
El universo de las redes sociales volvió a ponerse patas arriba con Christian Nodal como protagonista. Esta vez, el revuelo no tuvo que ver con un nuevo hit ni con su romance con Ángela Aguilar, sino con la intimidad de su casa en Texas. El cantante mexicano decidió abrir las puertas del dormitorio que diseñó exclusivamente para su hija Inti, fruto de su relación con la jefa del trap, Cazzu.
Pero lo que parecía un posteo cargado de ternura terminó destapando una olla a presión con indirectas y acusaciones cruzadas. En el video que subió a su cuenta de Instagram, se puede apreciar un despliegue de diseño pensado al detalle: una cama personalizada con el nombre de la pequeña, una cuna con la imagen de la Virgen de Guadalupe y un mural desértico que rinde tributo a sus raíces.
El cuarto no escatima en lujos: tiene baño privado con jacuzzi, un televisor gigante y un ropero lleno de ropa de marca. Para cerrar el concepto emocional, Nodal acompañó las imágenes con una frase profunda: “Poquito a poco el forajido soñador volvió... Y entre tantas cosas que lo trajeron de regreso, también brillaba un nuevo motivo en su horizonte, su hija, su sol”.
A pesar de que muchos seguidores aplaudieron el gesto, la polémica no tardó en asomar. Varios usuarios de internet, con memoria de elefante, empezaron a comparar fotos viejas y lanzaron una acusación picante: aseguran que esa habitación era, hasta hace poco, el lugar donde dormía la mascota de Ángela Aguilar. Esta versión puso en duda qué tan genuino fue el movimiento del músico.
Sin embargo, el golpe más duro vino desde el entorno de la artista jujeña. Florencia Cazzuchelli, hermana de Cazzu, no se quedó callada y disparó una historia de Instagram que prendió fuego todo: “Dentro de un par de días (espero que antes) van a entender por qué tira esos manotazos de ahogado y arma todo ese circo. Esperen nomás”. Estas palabras fueron leídas como una advertencia de que pronto saldrá a la luz información que podría dejar mal parado al mexicano.
Mientras Nodal muestra lujos en Houston, Cazzu se encuentra de gira por los Estados Unidos. En el marco del Día de la Madre en aquel país, la cantante aprovechó para bajar un mensaje con mucha carga social y personal, reflexionando sobre lo difícil que es criar cuando falta el acompañamiento de la otra parte.
“Les deseo con toda mi alma una maternidad respetada, justa, equitativa y protegida. Una que sea escuchada y no una hazaña imposible”, escribió la artista, dejando entrever su propia experiencia. También sumó palabras de aliento para quienes no tienen una red de contención: “Les deseo amor y contención, interés de quienes las rodea sobre todo si están solas. Pero si la maternidad que atraviesan es diferente, las abrazo con todo mi amor”.
La distancia entre Texas y Argentina parece ser cada vez más grande, no solo en kilómetros, sino en la forma de entender la crianza de Inti. Lo que está claro es que esta tregua visual que intentó armar Nodal con el video del cuarto no fue suficiente para calmar las aguas con la familia de su ex.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario