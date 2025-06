"F1: la película": Brad Pitt y el resto del elenco revelaron detalles del detrás de escena

"Le dije que quería hacer la película de carreras más auténtica que se haya hecho jamás, y le pregunté si me ayudaría", contó Kosinski en una conferencia de prensa virtual de la que minutouno.com fue parte. Y, afortunadamente, "dijo que sí, así que ese fue el comienzo de este viaje. A partir de ahí, se trató de cumplir esa promesa. Hubo que construir un sistema de cámara completamente nuevo para capturar la velocidad de estos autos; asociarnos con la F1 para que pudiéramos rodar en carreras reales en todo el mundo. Y luego, lo más importante, encontrar dos actores que pudieran conducir estos autos de verdad en la película. Por suerte para nosotros, ambos tipos resultaron ser talentos naturales bastante asombrosos para conducir. Podés ver que tenían esta competencia natural que realmente sabes que también verás en la pantalla. Si no hubieran sido tan buenos manejando, no creo que hubiésemos sido capaces de lograr esto, así que estoy muy emocionado por que todos los vean".

Brad Pitt al volante: el desafío de ser un piloto de F1

Uno de los "tipos" a los que Kosinski se refiere es Brad Pitt, quien, tras trabajar con Tom Cruise, se une a otra de las "últimas estrellas de cine". En la película, Pitt interpreta a Sonny Hayes, un piloto cuya prometedora carrera en la Fórmula 1, en los años 90, tuvo un abrupto final. La vida de Hayes, viviendo en una van y compitiendo en diversas carreras, se ve interrumpida por la propuesta de un viejo amigo y rival deportivo, encarnado por Javier Bardem. Este lo convoca para su equipo de Fórmula 1, donde Hayes chocará, en más de un sentido, con su joven compañero, interpretado por el joven y británico Damson Idris, quien le da vida a Joshua Pearce.

"Llevo décadas intentando hacer una película de carreras, ya sea de motos o de autos, y, por alguna razón, no ha funcionado", expresó Brad Pitt en la misma conferencia. "Estoy muy agradecido por la experiencia que Joe nos brindó al ponernos en el coche, al integrarnos en este ecosistema de la temporada de F1, con todos los conductores y los equipos. Fue una experiencia extraordinaria, como nada que haya hecho antes, en todas las décadas que vengo haciendo esto. Le voy a estar siempre agradecido a Joe por esta película, por ser el arquitecto de esta idea increíble".

Tener a una estrella como Pitt y a Hamilton como productor y asesor fue un excelente punto de partida para la película que Kosinski soñaba. Sin embargo, el director necesitaba ir más allá para lograr la autenticidad y traducir la adrenalina de las carreras a la pantalla. "No hay nada como estar en una carrera real de Fórmula 1", dice Kosinski. "Simplemente no se puede fingir esa energía, el público, el sonido. Sabía que si íbamos a hacer una película en este mundo, teníamos que rodarla en las carreras. Brad, Jerry (Bruckheimer, el productor) y yo nos embarcamos en el proyecto desde el principio y le presentamos a Stefano Domenicali, el presidente de Fórmula 1, la idea de lo que queríamos hacer, y él la entendió de inmediato. La colaboración ha sido realmente increíble. Creo que aprendimos muchísimo de ellos. Creo que ellos aprendieron un poco de nosotros".

Contar con el apoyo de la organización de la F1 les permitió filmar durante los fines de semana de carrera, dentro de los circuitos, entre las prácticas y las instancias de clasificación. Esta decisión de llevar el rodaje al escenario real de la F1 marca una gran diferencia en la pantalla, dotando de un realismo inigualable a cada secuencia. Sin embargo, lograrlo no estuvo exento de dificultades. "Para capturar la sensación de estar en uno de estos autos de Fórmula 1, tuvimos que idear un sistema de cámara completamente nuevo, muy ligero y compacto", explica Kosinski. "Así que tomamos el sistema que desarrollamos para Top Gun: Maverick y lo redujimos al máximo. Seguro que los actores hubieran deseado que fuera un poco más pequeño, porque lo tenían delante de la cara todo el tiempo mientras conducían. Uno no se da cuenta al ver la película, pero tienen cuatro cámaras que les apuntan a la cara mientras conducen por la pista. Estas cámaras también se mueven, una innovación que desarrollamos para este film. La sensación de inmersión es que está sucediendo de verdad. Es decir, estos tipos conducen los autos a 290 km/h. Las cámaras están montadas en los coches. Lo grabamos durante un fin de semana de carreras real, entre los entrenamientos y la clasificación. Y el público lo siente. Cuando ves a Brad concentrado, andando entre la policía en Silverstone, no está actuando. Está muy concentrado e intentando mantener el coche en la pista, porque hay una curva rápida. El objetivo era ofrecer al público una experiencia que solo 20 personas tienen cada fin de semana".

El rodaje de F1: la película, la forma más atípica de trabajar

El rodaje atípico de "F1: La película" se complementó con un entrenamiento muy distinto al convencional para los actores. El desafío no era solo encarnar emocionalmente a los personajes, sino también convencer al público de que eran pilotos de la competencia automovilística más exigente del mundo. "Antes incluso de conseguir el papel conduje hasta California, me metí en simuladores y le pedí al tipo que pusiera todos los circuitos allí, para que pudiera aprenderlos antes de ir a Londres", contó Idris sobre sus preparativos. "Luego descargué el juego de F1, creé un personaje falso y gané un campeonato. Es difícil, ¿verdad? Sí, es muy largo. Así que estuve manifestando mucho. Y luego, cuando finalmente conseguí el papel, se trataba del entrenamiento; un entrenamiento intenso desde Rockingham hasta Silverstone, Palm Springs. Estuvimos en Austin, Texas, desde la F4 hasta la F1, simplemente aprendiendo y sumergiéndome en el mundo de la Fórmula 1".

Este nivel de compromiso con la autenticidad fue esencial también para Brad Pitt. "La idea de estar en el auto lidiando con estas fuerzas, las fuerzas G, la física en general, es algo que no se puede fingir", dijo el actor. "Joe lo dijo: ‘Quiero hacer la película de carreras más inmersiva y visceral jamás hecha’. Así fue como conseguimos a Lewis, así fue como me consiguieron a mí, así fue como nos conseguimos a todos. Empezamos este entrenamiento y terminamos conduciendo durante dos años durante el rodaje. Casi desearía poder rodarlo de nuevo, porque, al final, Damson y yo somos bastante buenos como pilotos".

Enfrentarse a estos desafíos aumentó la admiración de Pitt por el trabajo de los pilotos de F1. "Es como una religión también", expresó el actor. "Es increíble lo que estos chicos pueden hacer. Todos pensamos como conductores desde el asiento trasero, que sabríamos cómo manejarlo. La precisión, el hecho de que van de zona horaria en zona horaria, cómo van tomando esas curvas, usando 5 de fuerza G… Es todo asombroso. Y la idea de que estos chicos puedan recorrer una pista de 6.5 km o 5.5 km y estar todos a menos de un segundo de distancia. Eso es todo. Es increíble. Así que para nosotros, incluso poder experimentar algo de esa euforia... Me encantaría explicar cómo se siente la carga aerodinámica, cómo se agarran estos autos. Es increíble. No puedo explicarlo mejor, porque no hay nada con lo que pueda compararlo. Es una experiencia tan emocionante y el hecho de que pudiéramos ser turistas en este ecosistema por un rato, es una experiencia que nunca voy a olvidar".

Mujeres en la F1 desde la experiencia de Kerry Condon

La experiencia fue emocionante, aunque diferente, para Kerry Condon, quien brilla en el film con su interpretación de Kate, la ingeniera encargada de diseñar el auto para Apex, el equipo ficticio de Pitt e Idris. La actriz irlandesa, nominada al Oscar por su trabajo en Los espíritus de la isla, reveló en la conferencia de prensa su motivación para participar en F1: La película: se trata de un "blockbuster como los crecí viendo, en Irlanda, y nunca pensé que iba a estar en una enorme película de Hollywood".

Para prepararse para el papel, Condon investigó las experiencias de las mujeres en el ambiente aún masculino de la Fórmula 1. "Hablé con mujeres del deporte y me contaban que fueron a la universidad y estudiaron ingeniería", relató Condon. "En la universidad y en la ingeniería, la mayoría son hombres, así que están acostumbradas a estar rodeadas de hombres. Así que, cuando llegan a la Fórmula 1, piensan: ‘Igual que en la universidad’". La actriz rescató la educación como un agente nivelador. "Tené fe en tu talento", aconsejó. "La educación es muy importante, porque en muchos sentidos la F1 es medio elitista. Pero si alguien va a la universidad y estudia mucho, podría estar en el muro de boxes y trabajar para uno de esos equipos. Si sos realmente inteligente, se nivela un poquito el campo de juego".

La película no solo se enfoca en el impacto visual de la velocidad, sino también en las historias que rodean al deporte y a sus protagonistas, incluyendo cómo los compañeros de equipo se relacionan entre sí y con los demás. Para familiarizarse con las personalidades de la F1, Pitt e Idris tuvieron un gran acceso a pilotos actuales. Además de Hamilton, quien es uno de los productores del film, varios pilotos compartieron escenas con los actores, aportando otro toque de realismo. "Realmente nos hicieron sentir como en casa", dijo Idris. "Recuerdo que Carlos Sainz era el que siempre se acercaba a los boxes a saludar. Incluso intentaba colarse en la toma. Lewis Hamilton llegó al set y trajo tanta alegría y pasión, y alertaba cuando veía algo que no pasaría en la F1. Fue un sueño hecho realidad", destacó luego.

Kosinski concuerda con que Sainz podría ser una estrella de cine, pero también reconoce a otros pilotos: "La verdad es que todos se ven muy naturales ante la cámara. Son unos tipos estupendos. Además de Lewis y Carlos, George Russell pasó por el set y quiso ver qué hacíamos. Fue genial. Todos se portaron genial con nosotros". Pitt subrayó la importancia del apoyo de la F1, los pilotos, los equipos y los directores ejecutivos, algunos de los cuales incluso hicieron cameos, como Toto Wolff (Mercedes), Zak Brown (McLaren) y Frédéric Vasseur (Ferrari). "Al principio tuvimos que asistir hasta a las reuniones de pilotos, solo para ganarnos su confianza y hacerles saber cuánto respetamos el deporte, cuánto queríamos hacer las cosas bien", explicó Pitt. "Tuvimos reuniones con Lewis de hasta 12 horas, mientras desarrollábamos la historia y él nos contaba sus experiencias. Hay mucho de él en la película. Su conocimiento del automovilismo es increíble. Es una joya de ser humano y un auténtico caballero".

En esta experiencia inmersiva, los actores también aprendieron que hay mucho más detrás de los pilotos. El concepto de la importancia del trabajo en equipo se trasladó a la narrativa. A pesar de la centralidad del personaje de Pitt y del actor como estrella que encabeza el elenco, "F1: La película" se ocupa de contar las historias de distintos personajes que son parte de ese universo. "La F1 está llena de historias, cada individuo tiene la suya, su propia búsqueda y sus propias fuerzas contra las que lucha", reflexionó Pitt. "Sonny es un personaje que tuvo una existencia temprana en la F1 y no funcionó para él. Y cree que ha hecho las paces con eso, ha orientado su vida y ha seguido adelante. Pero como sucede en la vida, esas cosas sin respuesta parecen volver a aparecer y tenemos que abordarlas de nuevo. Eso es lo que veo en la historia de Sonny, lo cual me conmueve bastante, pero hay muchas más historias. Hay una historia de un perdedor, su equipo en último lugar... Kate está luchando contra un techo de cristal, en cierto sentido; el personaje de Damson es un nuevo fenómeno joven, está tratando de encontrar su camino en un deporte que está bajo un gran escrutinio y tratando de funcionar en su mejor momento; y Javier es alguien que está tratando de mantener este sueño y lo ancla. Así que están sucediendo múltiples cosas en nuestra historia. Si seguís cualquier fin de semana de las carreras, los titulares están llenos de historias individuales, y es igual para nosotros".

Lo cierto es que, así como destacaron los actores, "F1: la película" tiene un sentimiento de realidad que marca una narrativa de constante adrenalina y emoción. Sin dudas, una obra de arte en la que Kosinski vuelve a demostrar su talento para las películas que reflejan lo mejor del deporte.